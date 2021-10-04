Facebook domaini ele geçirildi iddiası! Twitter kurucusu Jack Dorsey, alan adının fiyatını sordu

Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanırken facebook.com domaininin ele geçirildiği iddia edildi. Bu söylenti üzerine Twitter'in kurucusu Jack Dorsey, Facebook alan adının fiyatını sordu.
Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim sağlanamıyor. Erişim probleminden etkilenen platformların Facebook şirketine ait olması sebebiyle, sorunun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.
ALAN ADININ SATIŞA ÇIKARILDIĞI İDDİA EDİLDİ
Bu gelişmelerin ardından facebook.com'un alan adının 73 sterline satışa çıkarıldığı öne sürüldü.
TWTTER CEO'SU FACEBOOK'UN FİYATINI SORDU
Twitter CEO'su Jack Dorsey ise bir kullanıcının paylaşımına "Ne kadar?" diyerek facebook.com'un alan adının fiyatını sordu.