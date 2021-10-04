CHP PKK'nın ayakçısı oldu! Barzani ile terör pazarlığı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyet, geçtiğimiz ay Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.

Salıcı başkanlığındaki CHP heyeti, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile de bir araya gelmişti.



KULİSLERİ SALLAYAN BOMBA İDDİA: 'PKK İLE ÇATIŞMAYIN' TEKLİFİ



Günlerce konuşulan ziyaretin yankıları sürüyor. İki heyet arasındaki pazarlık merak konusu olmuşken parti içinden çarpıcı bilgiler sızmaya başladı. Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, bugünkü köşe yazısında CHP'nin PKK adına Barzani heyetiyle pazarlığa tutuştuğunu belirtti. Özçelik, yazısında konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:



Barzani ile yapılan görüşme tartışılıyor.



Daha önce partide üst görevlerde bulunmuş,



CHP'li bir dostumla konuştum.



Önce söylemek istemedi.



Israr edince kısaca anlattı:



'CHP heyeti Barzani yönetimiyle buluşmuş.



Genel konuşmalardan sonra asıl konuya gelinmiş.



'PKK ile çatışmayı bitirin. Bağımsızlık referandumunuzu tanıyalım' mesajı verilmiş.'



Duyduklarıma inanamadım.



'Yok canım, bu kadar olmaz' dedim.



CHP'li dostum ısrar etti.



Heyetteki bir isimden bizzat dinlediğini söyledi.



Araştırdım, partide yaygın bir şekilde konuşuluyor.



Eski yöneticiler de haberdar.



Yenilir yutulur bir şey değil.



CHP konuya açıklık getirmeli.



Bu bilgiler doğru mu?



HDP'NİN İTTİFAK ŞARTI: 'PKK'YA DOKUNMAYIN'



CHP nin bu temasları ortağı HDP nin isteklerinden bağımsız okunmamalı. Öyle ki ittifakın önemli bir parçası olan HDP tarafının kırmızı çizgisinin PKK'ya dokunulmaması olduğu açıkça biliniyor.



Geçtiğimiz günlerde HDP, 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi ve sonrasına dönük 'tavrını ve ilkelerini' açıklamıştı. HDP tarafından açıklanan maddelerde; Türkiye'nin terörle mücadeleye ara vermesi istenmişti. CHP'nin Barzani teması da bu kapsamda oldukça dikkat çekici bir hal aldı.