USD (Alış - Satış) : 8,85 - 8,86 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
Ana Sayfa.
Güncel
CHP PKK'nın ayakçısı oldu! Barzani ile terör pazarlığı!

CHP PKK'nın ayakçısı oldu! Barzani ile terör pazarlığı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyetin Barzani cephesiyle yaptığı görüşme siyaset gündemini derinden sarsmış, günlerce konuşulmuştu. Parti içinden gelen derin kulis bilgilerine göre CHP'li heyetin Barzani'ye "PKK ile çatışmayı bitirin. Bağımsızlık referandumunuzu tanıyalım" teklifi yaptığı iddia ediliyor.

Ekleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 09:28
Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 09:37
CHP PKK'nın ayakçısı oldu! Barzani ile terör pazarlığı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyet, geçtiğimiz ay Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.
Salıcı başkanlığındaki CHP heyeti, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile de bir araya gelmişti.

KULİSLERİ SALLAYAN BOMBA İDDİA: 'PKK İLE ÇATIŞMAYIN' TEKLİFİ

Günlerce konuşulan ziyaretin yankıları sürüyor. İki heyet arasındaki pazarlık merak konusu olmuşken parti içinden çarpıcı bilgiler sızmaya başladı. Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, bugünkü köşe yazısında CHP'nin PKK adına Barzani heyetiyle pazarlığa tutuştuğunu belirtti. Özçelik, yazısında konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

Barzani ile yapılan görüşme tartışılıyor.

Daha önce partide üst görevlerde bulunmuş,

CHP'li bir dostumla konuştum.

Önce söylemek istemedi.

Israr edince kısaca anlattı:

'CHP heyeti Barzani yönetimiyle buluşmuş.

Genel konuşmalardan sonra asıl konuya gelinmiş.

'PKK ile çatışmayı bitirin. Bağımsızlık referandumunuzu tanıyalım' mesajı verilmiş.'

Duyduklarıma inanamadım.

'Yok canım, bu kadar olmaz' dedim.

CHP'li dostum ısrar etti.

Heyetteki bir isimden bizzat dinlediğini söyledi.

Araştırdım, partide yaygın bir şekilde konuşuluyor.

Eski yöneticiler de haberdar.

Yenilir yutulur bir şey değil.

CHP konuya açıklık getirmeli.

Bu bilgiler doğru mu?

HDP'NİN İTTİFAK ŞARTI: 'PKK'YA DOKUNMAYIN'

CHP nin bu temasları ortağı HDP nin isteklerinden bağımsız okunmamalı. Öyle ki ittifakın önemli bir parçası olan HDP tarafının kırmızı çizgisinin PKK'ya dokunulmaması olduğu açıkça biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde HDP, 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi ve sonrasına dönük 'tavrını ve ilkelerini' açıklamıştı. HDP tarafından açıklanan maddelerde; Türkiye'nin terörle mücadeleye ara vermesi istenmişti. CHP'nin Barzani teması da bu kapsamda oldukça dikkat çekici bir hal aldı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı