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Bodrum'da korkutan yangın: Beş yıldızlı otelin yakıt tankı patladı

Bodrum'da korkutan yangın: Beş yıldızlı otelin yakıt tankı patladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde buluna beş yıldızlı bir otelde yakıt tankının patlamasıyla yangın meydana geldi. Çok sayıda ekibin müdahalesiyle yangın uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alındı.

Ekleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 09:21
Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 09:25
Bodrum'da korkutan yangın: Beş yıldızlı otelin yakıt tankı patladı

Torba Mahallesi Kaynar mevkisinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelin LNG tankı patladı. Patlamanın ardında ormanlık arazi içerisinde buluna otelde yangın başladı.

Bir anda büyüyen yangında zaman zaman patlama sesleri duyuldu. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri otele sevk edildi.

Otelin personel lojmanında bulunan otel personelleri hızlı bir şekilde tahliye edildi.

Yangın, tankın arkasındaki bir binaya da sıçradı. Alevlere teslim olan bina tamamen yandı.

Beton mikserlerinin de katıldığı söndürme çalışmalarına Muğla 911 Arama Kurtarma da 5 gönüllüsüyle destek verdi.


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