Beyaz Saray'dan erişim skandalıyla ilgili açıklama: Kontrol edemeyecekleri bir güce sahip olduklarını kanıtladılar





Bugün; Facebook, WhatsApp ve Instagram'da eş zamanlı olarak meydana gelen erişim sıkıntısı saatlerdir giderilemedi. Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği skandal olayla ilgili olarak WhatsApp'tan yapılan ilk açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.



ERİŞİM ENGELİ HENÜZ GİDERİLEMEDİ



Bu açıklamanın hemen ardından Facebook CEO'sundan da benzer içerikli bir açıklama yapıldı. Bu açıklamaların ardından saatler geçmesine rağmen çökme meydana gelen bu platformlarda herhangi bir düzelme gözlemlenemedi.



FACEBOOK'UN HİSSELERİ YÜZDE 5'İN ÜZERİNDE DEĞER KAYBETTİ



Yaşanan gelişmelerin ardından Facebook'un 1.5 milyar kullanıcının verilerini sattığı iddia edilirken, kesinti Mark Zuckerberg'in kişisel servetini de doğruda etkiledi. Facebook'un hisseleri yaklaşık olarak 3 saat içinde yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.





BEYAZ SARAY'DAN DÜZENLEME SİNYALİ



Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki günlük basın toplantısında, Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışanı Frances Haugen'in, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiği yönündeki açıklamalarını yorumladı.



"ŞRKETLERİN İÇ DÜZENLEMELERİNİN İŞE YARAMADIĞI AÇIK"



Sosyal medya şirketlerine ilişkin iddiaların uzun süredir ABD Başkanı Biden ve Kongrenin gündeminde olduğunu vurgulayan Psaki, "Şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığı açık." değerlendirmesinde bulundu.



FEDERAL DÜZENLEMELER GÜNDEMDE



Psaki, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisinin de tartışıldığını anımsatarak, bu konudaki federal düzenlemelerin de gündemlerinde olduğunu kaydetti.