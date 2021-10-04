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Aydoğduoğlu, pedofili suçundan tutuklanmıştı! CHP'li olduğu ortaya çıktı

Aydoğduoğlu, pedofili suçundan tutuklanmıştı! CHP'li olduğu ortaya çıktı

Küçük yaştaki erkek ve kız çocuklarına cinsel içerikli mesajlar gönderdiği belirlenen dizi oyuncusu Fatih Göksel Aydoğduoğlu'nun CHP'li olduğu ve her paylaşımında AK Parti iktidarını hedef aldığı ortaya çıktı.

Ekleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 22:43
Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 22:54
Aydoğduoğlu, pedofili suçundan tutuklanmıştı! CHP'li olduğu ortaya çıktı

Sosyal medya platformu Twitter, bazı hesaplardan küçük yaştaki çocuklara yönelik istismar içerikli mesajlar gönderildiğini tespit ederek durumu Bilişim Dairesi Başkanlığı'na ihbar etti. İnceleme sonucunda hesapların dizi ve filmlerde oyunculuk yapan müzisyen Fatih Göksel Aydoğduoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Aydoğduoğlu'nun bilgisayarı ve telefonunda inceleme yapıldı. İncelemelerde çocuklara ait birçok müstehcen içerik ele geçirildi.

Sapık olduğunu itiraf etti!
Emniyette ifade veren Aydoğduoğlu, söz konusu hesapların kendisine ait olduğunu kabul etti. 2014-2016 yılları arasındaki paylaşımları ve gönderdiği mesajları sadece eğlence amacıyla yaptığını ileri süren Aydoğduoğlu, 18 yaşından küçüklere ilgi duymadığını, yetişkin kadın ve erkeklerden hoşlandığını, suç işlemediğini söyledi. Fatih Göksel Aydoğduoğlu, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Her paylaşımında iktidarı hedef alıp CHP'yi desteklediği ortaya çıktı
Fatih Göksel Aydoğduoğlu'nun, küçük yaştaki çocuklara cinsel içerikli mesajlar gönderdiği hesabından, sık sık AK Parti iktidarını hedef alarak CHP'yi desteklediği öğrenildi.




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