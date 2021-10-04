USD (Alış - Satış) : 8,85 - 8,86 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
Ana Sayfa.
Güncel
Avrupa ülkesinden dikkat çeken açıklama: Bu konuda Türkiye'den destek istedik

Avrupa ülkesinden dikkat çeken açıklama: Bu konuda Türkiye'den destek istedik

Düzensiz göçmenlerin özellikle Belarus tarafından ülkelerine giriş yaptığını belirten Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau "Türk mevkidaşımdan son birkaç aydır devam eden sınırları yasa dışı geçme konusunda destek istedik. Kendisi de ayrıntılı bir şekilde nasıl destek olabileceklerini anlattı" diye konuştu.

Ekleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 20:37
Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 20:52
Avrupa ülkesinden dikkat çeken açıklama: Bu konuda Türkiye'den destek istedik

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Türkiye ile iş birliğine büyük önem verdiklerini söyledi.

Rau, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Varşova'da düzenlenen ortak basın toplantısında, "Türkiye özellikle güvenlik, terörle mücadele, göç ve ticaret konularında bizim stratejik partnerimizdir" dedi.

Rau Türkiye ile turizm alanında işbirliği konusunun her geçen gün daha da önem kazandığını belirtti. Türkiye ile ticari ilişkilere de vurgu yapan Rau, "Türkiye bizim bölgedeki en büyük ticaret ortağımızdır" diye konuştu.

Polonyalı bakan Kovid-19 salgınına rağmen iki ülke arasında 2020 yılında ticaret hacminin rekor kırdığını belirterek, "Öngörümüz en kısa zaman 8 milyar doları aşıp 10 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmaktır" ifadelerini kullandı.

Suriye ve Afganistan'dan kontrol dışı göç olduğunu ve özellikle Belarus tarafından Polonya'ya girişler olduğunu belirten Rau, "Türk mevkidaşımdan son birkaç aydır devam eden sınırları yasa dışı geçme konusunda destek istedik. Kendisi de ayrıntılı bir şekilde nasıl destek olabileceklerini anlattı" dedi.

Rau AB içindeki AB ordusu tartışmalarını yakından takip ettiklerini kaydetti.

Rau ayrıca Türkiye ile Romanya ve Polonya arasındaki dışişleri bakanları düzeyindeki "3 Deniz Projesi" görüşmelerinin devlet başkanları düzeyine çıkarılacağını sözlerine ekledi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

4-10 Ekim 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD TÜRKİYE’DEN NE İSTİYOR?

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı