Avaşin-Basyan’da PKK'nın 'Ele geçirilmesi imkansız' dediği karargah ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, kritik bir açıklamada bulundu. MSB, Irak'ın kuzeyinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıca terör örgütü açısından önemli bir sözde karargahın da ele geçirildiği belirtildi.



MSB açıklamasında "Terör örgütü PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildi. Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan'da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve "ele geçirilmesi imkânsız" diye tanımladığı sözde doğu karargâhı ele geçirildi.







Başarılı bir operasyonla mağaraya sızmayı başaran ve teröristlerle çatışmaya giren Komandolarımız, PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.







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