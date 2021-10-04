4 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Sağlık Bakanlığı 4 Ekim koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!" dedi. İşte Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum...
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.
4 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU: