Ukrayna SİHA'lar ile Rus savunma sistemini dağıttı Yunan'ın etekleri tutuştu! Manşetten böyle verdiler

Donbass bölgesinde Bayraktar SİHA'ların kullanılmasıyla, Türkiye yapımı drone'ların oyunun kurallarını bir kez daha değiştirdiğini gösterdi. Ukrayna'nın İngiltere'den Brimstone füzelerini de almak istediğinin bildirildiği haberde, asıl odak noktası Bayraktar TB2'lerdi.'Donbass'ta Bayraktar'ın Granitnoye yakınlarındaki saldırısının yankıları bitmemiş gibi görünüyor' ifadeleri kullanılan haber şöyle devam etti: Aksine mesele uluslararası boyuta ulaştı. Kiev, bunu kullanarak, zaten tansiyonun yeniden tırmanışa geçtiği Donbass krizinde el yükseltti.İNGİLTERE'DEN KARADAN KARAYA FÜZESavunma Bakanlığı Askeri-Teknik Politika, Silah Geliştirme ve Askeri Teçhizat Dairesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için uzaktan hedefleri vurabilen İngiliz Brimstone karadan karaya füzeler satın alma olasılığını doğruladı. Ukrayna'da başarılı bir anlaşma olması durumunda, bu füzeler ülkenin savaş gemilerini donatacak. Ukrayna uçaklarına da Brimstone füzeleri yerleştirme olasılığı düşünülüyor. Geliştiriciye göre, 50 kilogram ağırlığında ve 1,8 metre uzunluğundaki bu füzelerin vurabileceği hedef aralığı, hızlı hareket eden ve manevra yapabilen araçlardan tanklara, depolara ve gemilere kadar uzanıyor.AVRUPA'NIN BAYRAKTAR TEPKİSİNİN ARKASINDA ABD VARAvrupa'nın endişe duymasının nedenlerinden biri de bu ve Ukrayna'nın 'Bayraktar' kullanmasını da kınadılar. Ancak bu tepkinin arka planında, Batılı ülkelere Ukrayna'ya yönelik silah ambargosunu kaldırma çağrısı yapan ABD yer alıyor.Bunun için başlangıçta Müşterek Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'nin (KİK) mekanizmasının devreye girdiği iddia edildi ancak oradan yanıt gelmeyince Bayraktar'ı kullanmaya karar verdiler.RUS SİSTEMLERİNİ PARÇALADINe Rusya ne de 'demokrasiler', Ukrayna'nın düşmana karşı bir Türk insansız hava aracı kullandığını henüz doğrulamadı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, 'Bu saldırının gerçekleşip gerçekleşmediği hala bilinmiyor' dedi.Ancak Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi mesajını esas alırsak, o zaman bu drone kullanıldı ve Rusya'ya ait sistemleri bombalayarak paramparça etmeyi başardı. Bununla birlikte, ABD'nin Almanya ve Fransa'dan farklı olarak, Donbass'ta saldırı uçağı kullanımı konusunda endişelerini dile getirmekle kalmadığı, aynı zamanda doğrudan NATO ülkelerini Ukrayna'ya silah tedarik etmeye çağırdığını belirtmek önemlidir.Rus medyasında yayınlanan karelere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, zırhlı araçları ve topçuları hızlı bir şekilde Donbass'a aktarıyor ve yıl sonuna kadar bölgeyi ele geçirmeye hazırlanıyor. Rus haber ajansı Avia.pro, en az iki trenin yüklediği yaklaşık 50 tank, birkaç düzine top ve roket topunun yanı sıra hafif zırhlı araçlara ait görüntüleri paylaştı. Habere göre, Ukrayna zırhlı kuvvetlerini kullanarak bir kara operasyonu başlatmaya hazırlanıyor.TEK BASKINLA YOK ETME FIRSATIRus basınının bir diğer iddiası ise Bayraktar SİHA'larla ilgili. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, daha önce belirtildiği gibi 12 Bayraktar TB2 saldırı uçağı değil, bu modelin 30 insansız hava aracı ile silahlandırılıyor. Her ne kadar bu veriler için bir teyit olmasa da, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ilkbaharda 18 Türk SİHA'sını hizmete aldı. Şimdi bu, Ukrayna ordusuna milislerin savunma hatlarını ve pozisyonlarını tek bir büyük baskınla tam anlamıyla yok etme fırsatı veriyor.Askeri gözlemci Akim Apachev, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde hizmette olan 30 insansız hava aracının varlığı hakkında bilgi verdi ve bunun sadece Donbass için değil, aynı zamanda Rusya için de ciddi bir meydan okuma olduğunu vurguladı.'YAPABİLECEKLERİ HİÇBİR ŞEY YOK'Apachev, yaşanılan Bayraktar paniğini şu sözlerle anlattı: 'Evet, Türk kuşları yüksek hassasiyetli ve çok etkili silahlar. Hem Libya'da hem de Suriye'de Rus hava savunma sistemleri bu sorunla kolay başa çıkamadı. Evet, Rusya yanlısı militanların hava savunmasının (resmi olarak) bu araca karşı koyabilecekleri hiçbir şey yok. Kendi tahminlerime göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri şu anda 30'dan fazla Bayraktar TB2 birimiyle donanmış durumda. Ve bu, her şeyden önce, yaklaşan olaylara bir şekilde tepki vermesi gerekecek olan Rusya için ciddi bir zorluk.' Şu ana kadar, Ukrayna Savunma Bakanlığı yalnızca bir saldırıyı onayladı, ancak kuvvetle muhtemel bu sayının birden fazla olduğu da gelen iddialar arasında.MOSKOVA'DAN TANK SEVKİYATIUkrayna'nın Türkiye'den aldığı Bayraktar TB2 ile Rus yanlısı ayrılıkçılara füze fırlattığı Donbas'ta askeri hareketlilik arttı, Rus siteleri Putin'in sınıra tank sevk ettiğini bildiriyor.Türkiye'nin gururu Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) ilk kez saldırı düzenlendiğini duyuran Ukrayna, Çarşamba akşamı ordu birliklerinin ateş hattındaki bir köyü kurtardığını açıkladı. Bayraktar TB2'nin sınırı geçmeden vurduğu mevzi, Rusya'da büyük bir şaşkınlığa yol açtı. Kremlin'den resmi açıklama gelirken, Rus medyasında onlarca haber göze çarpıyor.RIA PES DEDİRTTİ'Donbas'taki Bayraktar saldırısının gerçek hedefi' başlığını kullanan Ria, Türk SİHA'sının devreye sokulmasıyla Rusya ve Almanya arasındaki Kuzey Akım-2 hattının hedeflendiğini savundu. Granitnoye köyünde gerçekleşen saldırının ardından Ria'ya konuşan drone uzmanı Denis Fedutinov, Türk SİHA'larının Rus hava savunma sistemleri karşısında oldukça 'savunmasız' olduğunu ileri sürdü. Fedutinov, şaşırtıcı bir şekilde her cephede Bayraktar karşısında paramparça olan Pantsir'leri de gündeme getirdi ve Rus yanlısı ayrılıkçıların SİHA'ları düşürmek için ellerinde hiçbir şey olmadığını söyledi.BOMBARDIMAN JETLERİ KARADENİZ'DERusya Savunma Bakanlığı, iki uzun menzilli bombardıman uçağı Tu22M3'lerin Çarşamba günü Karadeniz semalarında uçtuğunu duyurdu. Stratejik füze taşıyabilen uçaklara Karadeniz üstünde S-27'lerin eşlik ettiği bildiriliyor.Rusya lideri Vladimir Putin 2021'in ilkbaharında Kırım çevresi ve Ukrayna çevresine sayıları 100 bini aşan bir ordu yığmış, savaş korkusu Karadeniz çevresinden dünyaya yayılmıştı. Günler sonra ise Ukrayna'dan Gürcistan'a doğru seyreden İngiliz savaş gemisi Kırım çevresinde Rus savaş uçaklarının uyarı ateşine maruz kalmış ve savaşın kıyısından dönülmüştü.DÜNYA TWITTER MESAJIYLA DUYDUSalı günü akşam saatlerinde resmi Twitter hesabından açıklama yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Bayraktar TB2'lerin ilk kez bir saldırıda kullanıldığını ve Rus sistemlerini paramparça ettiğini duyurmuştu.Açıklamada, 'Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Korgeneral Valeriy Zaluzhny'nin emriyle, orta irtifa uzun dayanıklılık keşif ve muharebe kullanımı insansız hava aracı Bayraktar, ilk kez saldırı görevinde kullanıldı' denilmişti.TÜRK SİHA'LARI SİNYALLERİ KESTİMoskova'yı alarma geçiren Türk droneları, 2021 yılında ilk defa Kırım'daki Rus ordusunun çalışmalarına müdahalede bulunurken görülmüştü. Kırım çevresindeki Bayraktar TB2 uçuşu, Rus medyası tarafından haberleşirilmişti. Sunulan resimde, dronun kısmi de olsa uçuş yolu görülebiliyor. Kısa menzilli hava savunma sistemleri tarafından tespit edilme şansını en aza indirmek için transponder sinyalinin kasıtlı olarak kapatıldığı biliniyor.BAYRAKTAR TB2 RUS MEDYASININ HEDEFİNDERus resmi televizyonunda yayınlanan skandal animasyona Türkiye yanıt verdi, görüntüler ve Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı Twitter mesajı büyük ses getirdi. Rusya devlet kanalı Rossiya 1 (Rusya 1), hafta içinde 'Rus Lancet kalkış yaparken Türk Bayraktarlarının şansı yok' başlığıyla bir haberi ekrana getirdi. Ukrayna'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'ları satın aldığını belirten Rossiya 1, Rus muharebe drone'u Lancet'ın test görüntülerinde Türk SİHA'sına saldırdığı simülasyonu yayınladı. Bayraktar TB2'nin açık şekilde hedefekonulduğu haberde, Rus yeni nesil Lancet drone'larının Suriye'deki saldırılarda kullanıldığı da hatırlatıldı.Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Perşembe günü ilk atış testini gerçekleştirdi. TİHA'nın kullandığı füzeler ise, Roketsan tarafından geliştirilen MAM-C, MAM-L ve MAM-T idi. MAM (Mini Akıllı Mühimmat) ailesinin yeni üyesi MAM-T ilk kez kullanılırken, TİHA testini Selçuk Bayraktar Çorlu'daki merkezden bizzat yönetti. Farklı platformlara uyumlu geliştirilen MAM-T, insansız hava araçlarında 30 km menzil kabiliyetine sahip.Zırhlı ve zırhsız araçlar, binalar ile su üstü hedeflerini vurabilen yeni füzenin görüntülerini Roketsan yayınladı, kayıtta Rus üretimi Pantsir hava savunma sistemlerinin vurulduğu görüldü. Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Roketsan'ın yayınladığı test videosunu retweet edip 'Animasyon değil' mesajını yazdı.BAYRAKTAR SATIN ALAN İLK NATO ÜYESİ POLONYARusya'nın Avrupa'daki toprağı Kaliningrad'la sınırı olan Polonya, NATO'daki müttefiki Türkiye'den son yılların gözde silahı Bayraktar TB2 satın aldı. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, devlet radyosunda yaptığı açıklamada Türkiye'den silahlı insansız hava araçları (SİHA) temin edeceklerini duyurdu.Türkiye'nin ihraç edeceği silahlı droneların sayısı 24. Ankara, özellikle Libya'da ve Dağlık Karabağ'daki savaşın kaderini değiştiren Bayraktar TB2 droneların ilk teslimatını 2022 yılında yapacak.