  • USD: 9,48 - 9,50
  • EURO: 11,00 - 11,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rapçi Gazapizm ile ilgili şok iddia! Otel odası krizi!

Hostes Selin Sinem Dalkılıç, yakın bir tarihte mahkemeye gitti. Daha önce konakladığı İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde, kimlik bilgilerinin yeniden kullanılıp rapçi Gazapizm'le 4 gün aynı odada kalmış gibi gösterildiğini söyledi. Oteli şikayet edip, tazminat istedi. Gazapizm de "Kadını tanımıyorum. Birlikte kalmadık" dedi. Otel yetkilileri ise yanlışlık olmadığını iddia etti.

Ekleme: 31.10.2021 - 11:10 Güncelleme: 31.10.2021 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Rapçi Gazapizm ile ilgili şok iddia! Otel odası krizi!
Hostes Selin Sinem Dalkılıç 3 yıl önce İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde kaldı. Kendi iddiasına göre, Otel çalışanları bir yıl sonra kendisinin kimlik bilgilerini kullanarak yeni bir kayıt daha açtı, Gazapizm olarak tanınan rapçi Anıl Murat Acar'la 4 gün birlikte konakladığını kayıt altına aldı.

HOSTES SELİN SİNEM DALKILIÇ: BODRUM'DA UÇUŞTAYDIM

Hürriyet'in haberine göre; Selin Sinem Dalkılıç o tarihlerde Bodrum'da uçuştaydı. Selin Sinem Dalkılıç'ın otel kayıtlarını sorgulayan polis nişanlısı, başka biriyle otelde kaldığını görünce aldatıldığını düşündü.

Dalkılıç otelde konaklamadığını söyledi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Buna rağmen nişanlısı tarafından terk edildi.

Selin Sinem Dalkılıç avukatı aracığıyla Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 30 bin liralık manevi tazminat davası da açtı. Dalkılıç'ın avukatı dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: '2020 yılının yazında evlenmek için hazırlıklar yapan müvekkilin nişanı bu olay nedeniyle bozulmuştur. Polis olması nedeniyle otel kaydına ulaşan müvekkilin nişanlısı, müvekkil suç duyurusunda bulunmasına rağmen güvenmemiş, nişanı bozmuştur.

Müvekkilin eski nişanlısı davaya konu olayı öğrendikten sonra kötü davranmaya, aşırı kıskançlıklarda bulunmaya başlayarak ağır ithamlarda bulunmuş ve yıpratmıştır. Genç bir kadın olan müvekkil, nişanlısına, nişanlısının ailesine ve çevresine hesap vermek zorunda kalmış ve namusunu müdafaa etmek durumunda kalmıştır. Hiçbir kusuru olmamasına rağmen uğradığı bu haksızlık sebebiyle ağır acı ve üzüntü yaşayan müvekkil psikolojik çöküntüye uğramış ve hızla kilo vermiştir. Evlenip kendi yuvasını kurmak isteyen müvekkilin hayatı, davalının kişilik haklarına saldırısı ile bir anda değişmiştir. Kişisel verilerin güvenliğini sağlayamadığı, kişisel verilerin güvenliğine ilişkin alınması gereken önlemleri almadığı gerekçesiyle davalı otelden 30 bin lira manevi tazminat istiyoruz.'

GAZAPİZM: TANIMIYORUM

Soruşturma kapsamında ifade veren Gazapizm, 'Ben otelde kız arkadaşım S.Ö. ile kaldım. İsmi geçen şahsı tanımam, ismini hiç duymam. Kendisiyle aynı odada görünmek için ben hiçbir fiilde bulunmadım. Aksine bu durum ünlü bir sanatçı olmam sebebiyle bana zarar verebilir. Bunun resepsiyonistin hatasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum' dedi.

OTEL: İNSANLARIN ÖZELİNE KARIŞMAYIZ

Dava süreciyle ilgili açıklama yapan bir otel yetkilisi, kayıtlarda hata olmadığını iddia ederek, 'Bize kim hangi kimliği vermişse onu beyan edebiliriz. Kanunen birisinin kimliğini alıp kullanmamız söz konusu değildir. Otel yetkilisi olarak konaklamaya gelen müşterilerimizin kimliğini polise bildirme gibi bir zorunluluğumuz var.

Verilen vatandaşlık numarasına göre davacı 4 gün otelimizde konaklamış görünüyor. Davacı bizden şikâyetçi olmuş. Biz gerekli belgeleri savcılığa sunduk. Avukatı aracılığıyla bizden 200 bin lira para istedi. Parayı verirsek şikâyetlerinden vazgeçeceklerini söyledi. Bir sene sonra gelip bizden evrakları istediler.

Nişanlısı nasıl öğrenmiş orası da muallak bir soru. Biz otelci olarak müşterilerin giriş yaptığı zamanı ve kimlik bilgilerini polise bildirmekle mükellefiz. Bunun dışında insanların kişisel hayatını sorgulamak, özeline karışmak gibi bir lüksümüz yok' dedi.
Yargıtay’dan kaynana kararı! Gelininin banyosunu izliyordu!
Türkiye yeni hamlelere hazırlanıyor! Cumhurbaşkanlığı reçeteyi belirledi: 10 kritik adım atılacak
Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Sınıra 27 km'lik duvar örüldü
Ukrayna SİHA'lar ile Rus savunma sistemini dağıttı Yunan'ın etekleri tutuştu! Manşetten böyle verdiler
Oğullarının şehit düştüğü yerde gururu yaşadılar!
AKM açılışında dikkat çeken detay! Atatürk’ten sonra ikinci kez yapıldı...
Başkan Erdoğan ve Biden bugün Roma'da görüşecek! Masada hangi konular var?
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rus basınına 'SİHA' açıklaması: Ukrayna bizim adımızı kullanmayı bırakmalı
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan CHP'ye 'tezkere' tepkisi: Bulanık suda balık avlıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gurbetçilere mesaj: Sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz
Yemen'de Aden Havalimanı yakınlarında bomba yüklü araç patladı: 12 ölü, 43 yaralı
Erdoğan-Biden görüşmesi yarın olacak
Ahmet Çakar'dan olay Tweet!
Muharrem İnce'den CHP'ye tezkere tepkisi: İki sene önce tezkereye ‘evet’ deyip bugün ‘hayır’ diyenlerden değiliz
Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler
G20 Liderler Zirvesi bugün Roma’da başlıyor: Ekonomi ve iklim krizi masada
Boğaz'da faciadan dönüldü: Kıyıya metreler kala durdu
ABD merkezli AP ile İngiltere merkezli Reuters haber ajansının Başkan Erdoğan'a karşı yaptığı algı operasyonu çöktü
CHP'li Mansur Yavaş'ın yaptığı her ihaleden vurgun çıkıyor
Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! G-20 Liderler Zirvesi'nden yeni kareler
Dünyanın konuştuğu Hollywood cinayeti hakkında Alec Baldwin ilk kez konuştu...

Dünyanın konuştuğu Hollywood cinayeti hakkında Alec Baldwin ilk kez konuştu...

Rapçi Gazapizm ile ilgili şok iddia! Otel odası krizi!

Rapçi Gazapizm ile ilgili şok iddia! Otel odası krizi!

Kocasından kaçmak için balkondan çarşafla sarkan kadın yere çakıldı! Bayılmadan önce son sözü 'Kocamdan kaçıyordum' oldu

Kocasından kaçmak için balkondan çarşafla sarkan kadın yere çakıldı! Bayılmadan önce son sözü 'Kocamdan kaçıyordum' oldu

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Markete giren çocuğun Türk bayrağı hassasiyeti: Geri dönüp öptü! O anlar kamerada

Markete giren çocuğun Türk bayrağı hassasiyeti: Geri dönüp öptü! O anlar kamerada

ABD istihbaratından çarpıcı koronavirüs açıklaması! Koronavirüs biyolojik silah olarak mı üretildi?

ABD istihbaratından çarpıcı koronavirüs açıklaması! Koronavirüs biyolojik silah olarak mı üretildi?