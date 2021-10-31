Ortak HDP olunca… ‘Türk milleti’ gitti, ‘Türkiye vatandaşları’ geldi

Geçmiş dönemlerde HDP’nin ısrarla kullandığı ‘Türkiye vatandaşı’ söylemine CHP’liler öfke ile ‘Türk milleti’ diyecekseniz diyerek HDP üzerinde baskı oluşturuyorlardı. Bugün ise HDP ittifak ortakları olunca CHP’liler, Ekrem İmamoğlu’nun ‘Türkiye vatandaşları’ söylemine alkış tutmaya başladılar.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim günü yaptığı konuşmasında ittifak ortakları HDP'yi üzmemek için 'Türkiye vatandaşları' tabirini kullanması sosyal medyada yankı uyandırdı.Ekrem İmamoğlu, yaptığı konuşmasında 'Atatürk ve silah arkadaşlarına söz veriyoruz; başlattıkları yürüyüşü hızlandıracağız. Cumhuriyetin ilke ve ideallerini eksiksiz şekilde hayata geçireceğiz. Cumhuriyetimizi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne taşıma yolunda ilerleyeceğiz, bizler, Türkiye vatandaşları.' ifadelerini kullandı.