Dünyanın konuştuğu Hollywood cinayeti hakkında Alec Baldwin ilk kez konuştu...

Ünlü aktör Alec Baldwin, rol aldığı Rust filminin çekimlerinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ölümüne neden olurken, yönetmen Joel Souza'yı da yaralamıştı. Hollywood'da yaşanan olayın yankıları sürerken Alec Baldwin günler sonra sessizliğini bozdu. Evinden çıktıktan sonra çevresini saran gazetecilere kayıtsız kalmayan Baldwin, soruları yanıtladı.BİRLİKTE YEMEK YEDİKSette yaşanan trajedi ile ilgili daha önce sosyal medya hesabından açıklama yapan Baldwin bu kez kameraların karşısına geçti. Kaza ile ölümüne neden olduğu Hutchins'ten 'arkadaşım' olarak bahseden Baldwin, korkunç olaydan bir gün önce Hutchins ile birlikte yemek yediklerini açıkladı.Evinden çıktıktan sonra çevresini saran gazetecilere açıklamalarda bulunan Baldwin,TV programları ve TV programları ve film setlerinde silah kullanımını kısıtlayan yeni önlemleri desteklediğini açıkladı.'O BENİM ARKADAŞIMDI'Baldwin gazetecilere 'Ne bilmek istiyorsunuz?' dedi. Yaklaşık 4 dakika boyunca konuşan Baldwin'in oldukça üzgün olduğu ve 'Bir kadın öldü. O benim arkadaşımdı.' dediği belirtildi.ÇOK EĞLENCELİ VE BİRBİRİNE BAĞLI BİR EKİPTİK'Çekime başlamak için Santa Fe'ye geldiğim gün, onu yönetmen Joel ile akşam yemeğine götürdüm,' açıklamalarında bulunan Baldwin, 'Birlikte bir film çeken çok eğlenceli ve birbirine bağlı bir ekiptik ve sonra bu korkunç olay oldu.' ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.'TRİLYONDA BİR İHTİMAL GERÇEK OLDU'Yaşanan olayı 'trilyonda bir ihtimal gerçek oldu' şeklinde tanımlayan Baldwin bu tip kazaların çok nadir gerçekleştiğini dile getirdi.Santa Fe Şerif Ofisi tarafından kendisine 'soruşturma hakkında konuşmaması emri verildiğini' söyleyen Baldwin muhabirlerle yaptığı konuşmada gözle görülür bir şekilde gergindi.Baldwin, konuşmasının ardından gaztecilere 'Bunun dışında başka sorularınız var mı?' diye sordu ve oradan ayrıldı.NE OLMUŞTU?Baldwin'in bir sahnenin çekiminde kullandığı kurusıkı silahı ateşlemesi sonucunda 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza vuruldu.Olay yerine gelen helikopterle hastaneye kaldırılan Hutchins hayatını kaybetti. Omzundan yaralanan 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza ise gördüğü tedavinin ardından hastaneden taburcu oldu.Yaşanan trajik olay ile ile ilgili yeni bulguları paylaşan Santa Fe ilçesi Şerifi Adan Mendoza, Souza'ya isabet eden kurşunun Baldwin'in silahından çıktığı, sette gerçek ve kuru sıkı mermilerin bir arada olduğu 500 adetlik bir mermi kutusu bulduklarını belirtti.Mendoza, 'Sette, ikisi sahte 3 silah ve boş mermiler bulduk. Baldwin'in kullandığı silah ise silindirinde bir çeşit modifikasyona sahip gibi görünen plastik bir tabanca.' dedi.GÖRÜNTÜNÜN OLMAMASI DİKKAT ÇEKTİİlçe şerifi, sette güvenlik konusunun fazla hafife alındığını, olayın yaşandığı sahnenin kamera görüntüleri bulunurken söz konusu kazaya dair herhangi bir görüntü olmadığını söyledi.