Aleyna Çakır’ın ailesinden şok otopsi raporu iddiası: Kızımın bacakları ve diz kapakları…

Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen, otopsi raporlarının değiştirildiğini iddia etti. Kızının mezarının yeniden açıklamasını istedi. Kızının vücudunda darp izlerinin olduğunu belirten acılı baba, şunları söyledi'ALEYNA ÇAKIR' OLARAK BİLİNİYORDUAleyna'nın ailesi, Hankulu ailesine destek verdi. Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören Yükseltepe mahallesindeki evinde, erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından bornoz kuşağı ile asılı halde, Esra Hankulu ise Mamak'ta 5 Ağustos'ta evinde ölü bulunmuştu.ÜMİTCAN UYGUN İLE KALMIŞTIEsra, geceyi Ümitcan Uygun ile geçirmişti. Uygun iki genç kızın ölümünden sorumlu tutuluyor.ESRA HANKULU DA ÖLÜ BULUNMUŞTUDavaların birleştirilmesini ve Ümitcan'ın iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını talep eden Aleyna'nın ailesi, Esra Hankulu'nun ailesinin yanında ve destekçisi olduklarını belirtti.Esen ailesi, açıklamalarda bulundu. Kızına yeniden otopsi yapılmasını talep ettiklerini söyleyen anne Hatun Esen, şunları söyledi:BACAKLARI VE DİZ KAPAKLARI SIYRILMIŞTI'Kızımın gözünün biri çökmüştü, her tarafı morarmıştı, darp izleri vardı, bacakları, diz kapakları sıyrılmıştı. Bunlar raporda çıkmadı'SON DAKİKA: MEHMET ESEN: PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ!Baba Mehmet Esen ise 'Bu davaların peşini bırakmayacağız. Esra'nın ailesinin her zaman yanındayız. Sırt sırta verip adaletin tecelli etmesini izleyeceğiz' dedi.