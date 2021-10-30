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Twitch Türkiye'de dolandırıcılık iddiası ortalığı karıştırdı! Sosyal medya '#temiztwitch' etiketiyle yıkıldı

Twitch Türkiye'de gündeme bomba gibi düşen dolandırıcılık iddialarının üzerine sosyal medyada pek çok kullanıcı #temiztwitch etiketi ile birlikte bu duruma tepki gösterdi.

Twitch Türkiye'de dolandırıcılık iddiası ortalığı karıştırdı! Sosyal medya '#temiztwitch' etiketiyle yıkıldı
Ekleme: 30.10.2021 - 15:06 Güncelleme: 30.10.2021 - 15:07 / Editör: Ozge Selin
Twitch Türkiye'de dolandırıcılık iddiası ortalığı karıştırdı! Sosyal medya '#temiztwitch' etiketiyle yıkıldı
Günlerdir sosyal medyada ve Twitch platformunda dönen "Bit atarak kara para aklama" iddiaları, sosyal medyada sıkça paylaşılan bir liste ile iyice gündeme oturdu. Ortaya çıkan listede onlarca farklı yayıncının isimleri ve söz konusu bitlerden kazandıkları meblağlar yer almakta. Listenin doğruluğu henüz kesinleşmemiş olsa da pek çok Twitch yayıncısı ve izleyicisi bu duruma tepki gösterdi.

Yayıncıların büüyk bir çoğunluğu bu duruma bir süre yayın açmayarak tepki gösterirken bazı yayıncılar ise isimlerinin listede olduğu iddia edildiği halde yayınlara devam etti. İzleyiciler ise bu duruma #temiztwitch etiketini kullanıp paylaşımlar yaparak tepki gösterdi.

TWİTCH TÜRKİYE DOLANDIRICILIĞI MAĞDURLARI ORTAYA ÇIKTI !

Bir Twitch kullanıcısı, hizmet ve ürünler hakkında şikayette bulunup bunları diğer tüketicilerle paylaşma olanağı sunan bir sitede yaptığı paylaşımla platformun kartından izinsiz para çektiğini iddia etti. Yorumlarda sorunu yaşayan başka kullanıcılar da tecrübelerini paylaştı.

Yayın platformları arasında dünyanın en önde gelen ismi olan Twitch, son günlerde oldukça endişe verici iddialarla gündemde. Ortaya çıkan bazı belgelerde az izlenen yayıncıların abartılı miktarlarda para kazandığının görülmesi, platformun kara para aklamak için kullanıldığı iddialarını doğurdu. Birçok yayıncının tepkiyle karşıladığı durumun yanı sıra bugün dikkat çekici bir sorun daha ortaya çıktı. Hizmet ve ürünler hakkında şikayette bulunup bunları diğer tüketicilerle paylaşma olanağı sunan bir sitede, Twitch'in kullanıcıları durduk yere mağdur ettiğine dair şikayetler yer aldı.

4 BİN TL ÇEKİLDİ!

Veysel adlı bir kullanıcı, yaşadığı ilginç mağduriyeti birkaç gün önce paylaştı. İfadelerine göre sitede herhangi bir aboneliğe sahip olmayan Veysel'in babasının kartından izinsiz ve onaysız şekilde tam 4 bin TL çekildi. Aynı olayın başka kullanıcılara da yaşandığı ise gönderinin yorumlarında belli oldu.
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