Sahte doçent Zulal Atalay Laçin soruşturmasının detayları ortaya çıktı! ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde yakayı ele verdi

Zulal Atalay Laçin ismi son bir haftadır Türkiye gündeminde. Laçin, 28 Eylül'de AksarayÜniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde 'Doçent' unvanıyla göreve başladı. Ancak birsüre sonra dosyasındaki doçentlik belgesinin sahte olduğu belirlendi ve üniversite ile ilişiğikesildi. Laçin daha sonra gözaltına alınarak 'evrakta sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlamasıylatutuklandı.Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki soruşturma dosyasının detaylarına ulaşıldı.HOCALAR ZİYARET ETMİŞHürriyet'in ulaştığı detaylara göre Laçin göreve başladıktan sonra bölümdeki diğer hocalar"Hayırlı olsun" ziyaretine geldi. Ancak sohbet sırasında hocalar Zulal Atalay Laçin'inanlatımlarından, üslubundan ve bazı detaylardaki çelişkilerden şüphelendi. Sohbet sırasındadoçentlik jürisinde kimlerin olduğu sorulan Laçin "Hatırlamıyorum" diye cevap verincediğer hocaların şüphesi daha da arttı. Şüphelenen hocalar, durumu dekanlığa bildirdi.Ardından yapılan incelemede, YÖK ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) ile yapılanyazışmalarda doçentlik belgesinin gerçek olmadığı anlaşıldı. 22 Ekim'de de Laçin'in üniversiteile ilişiği kesildi ve hakkında soruşturma başlatıldı.BELGE NASIL DÜZENLENDİYapılan ilk incelemeye göre Laçin üniversiteyle ilgili prosedürlere uygun olarak 'noter onaylı'Doçentlik Belgesi vermiş. Yine ilgili prosedüre göre dosyasındaki makale ve diğer çalışmalarda üç ayrı üniversiteye gönderilerek incelenmeleri istenmiş. Çalışmaları inceleyen kurullardan'olumlu' raporu gelince de Laçin göreve başlatılmış. Ancak Laçin'in noterden onaylataraküniversiteye verdiği doçentlik belgesinin aslı ÜAK kayıtlarında yok. Savcılık öncelikle bubelgenin nasıl düzenlendiğini araştırıyor.'BU DURUM CESARET ÖTESİ'Zulal Atalay Laçin 2019'da subay ve astsubay yetiştiren bir fakülte niteliğindeki Jandarma veSahil Güvenlik Akademisi'ne de aynı belgelerle başvuru yaptı. Ancak çeşitli rütbelerdekijandarma subaylarından oluşan Bilim Kurulu, Laçin'in dosyasından şüphelendi. Dosyadakimakalelerin kimi çok kaliteli kimi ise çok vasattı. Aradaki 'uçurum', kurul başkanı Doçent Dr.Albay Cenker Korhan Demir'in dikkatini çekti. Albay ayrıca uluslararası ilişkiler doçentiydi.Ne o ne de arkadaşları başvuru sahibi hocanın adını hiç duymamışlardı. Şüpheleri artıncaaraştırma derinleşti. Laçin oraya da noter onaylı doçentlik belgesi sunmuştu. Belgenin aslıtalep edilince aslını ibraz edemedi. Ardından Jandarma Kurulu, Laçin'in başvurusunu reddettive savcılığa suç duyurusunda bulundu. Demir, "Haberleri okuyunca çok şaşırdım. Buhalde nasıl tekrar başvurabildi hayret ediyorum. Bence cesaret ötesi bir durum"dedi.