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Sahte doçent Zulal Atalay Laçin soruşturmasının detayları ortaya çıktı! ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde yakayı ele verdi

Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından gözaltına alınan ve tutuklanan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin hakkında çarpıcı bilgiler gelmeye devam ediyor. Laçin'i 2019’da da jandarmanın yakaladığı belirlendi.

Sahte doçent Zulal Atalay Laçin soruşturmasının detayları ortaya çıktı! ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde yakayı ele verdi
Ekleme: 30.10.2021 - 13:18 Güncelleme: 30.10.2021 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
Sahte doçent Zulal Atalay Laçin soruşturmasının detayları ortaya çıktı! ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde yakayı ele verdi
.
Zulal Atalay Laçin ismi son bir haftadır Türkiye gündeminde. Laçin, 28 Eylül'de Aksaray
Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde 'Doçent' unvanıyla göreve başladı. Ancak bir
süre sonra dosyasındaki doçentlik belgesinin sahte olduğu belirlendi ve üniversite ile ilişiği
kesildi. Laçin daha sonra gözaltına alınarak 'evrakta sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlamasıyla
tutuklandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki soruşturma dosyasının detaylarına ulaşıldı.

HOCALAR ZİYARET ETMİŞ
Hürriyet'in ulaştığı detaylara göre Laçin göreve başladıktan sonra bölümdeki diğer hocalar
"Hayırlı olsun" ziyaretine geldi. Ancak sohbet sırasında hocalar Zulal Atalay Laçin'in
anlatımlarından, üslubundan ve bazı detaylardaki çelişkilerden şüphelendi. Sohbet sırasında
doçentlik jürisinde kimlerin olduğu sorulan Laçin "Hatırlamıyorum" diye cevap verince
diğer hocaların şüphesi daha da arttı. Şüphelenen hocalar, durumu dekanlığa bildirdi.
Ardından yapılan incelemede, YÖK ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) ile yapılan
yazışmalarda doçentlik belgesinin gerçek olmadığı anlaşıldı. 22 Ekim'de de Laçin'in üniversite
ile ilişiği kesildi ve hakkında soruşturma başlatıldı.

BELGE NASIL DÜZENLENDİ
Yapılan ilk incelemeye göre Laçin üniversiteyle ilgili prosedürlere uygun olarak 'noter onaylı'
Doçentlik Belgesi vermiş. Yine ilgili prosedüre göre dosyasındaki makale ve diğer çalışmalar
da üç ayrı üniversiteye gönderilerek incelenmeleri istenmiş. Çalışmaları inceleyen kurullardan
'olumlu' raporu gelince de Laçin göreve başlatılmış. Ancak Laçin'in noterden onaylatarak
üniversiteye verdiği doçentlik belgesinin aslı ÜAK kayıtlarında yok. Savcılık öncelikle bu
belgenin nasıl düzenlendiğini araştırıyor.

'BU DURUM CESARET ÖTESİ'
Zulal Atalay Laçin 2019'da subay ve astsubay yetiştiren bir fakülte niteliğindeki Jandarma ve
Sahil Güvenlik Akademisi'ne de aynı belgelerle başvuru yaptı. Ancak çeşitli rütbelerdeki
jandarma subaylarından oluşan Bilim Kurulu, Laçin'in dosyasından şüphelendi. Dosyadaki
makalelerin kimi çok kaliteli kimi ise çok vasattı. Aradaki 'uçurum', kurul başkanı Doçent Dr.
Albay Cenker Korhan Demir'in dikkatini çekti. Albay ayrıca uluslararası ilişkiler doçentiydi.

Ne o ne de arkadaşları başvuru sahibi hocanın adını hiç duymamışlardı. Şüpheleri artınca
araştırma derinleşti. Laçin oraya da noter onaylı doçentlik belgesi sunmuştu. Belgenin aslı
talep edilince aslını ibraz edemedi. Ardından Jandarma Kurulu, Laçin'in başvurusunu reddetti
ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Demir, "Haberleri okuyunca çok şaşırdım. Bu
halde nasıl tekrar başvurabildi hayret ediyorum. Bence cesaret ötesi bir durum"
dedi.
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Sahte doçent Zulal Atalay Laçin soruşturmasının detayları ortaya çıktı! ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde yakayı ele verdi
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