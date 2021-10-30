Muharrem İnce'den CHP'ye tezkere tepkisi: İki sene önce tezkereye ‘evet’ deyip bugün ‘hayır’ diyenlerden değiliz

Ordu'ya gelen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Ünye ve Fatsa ilçelerinde esnaf vevatandaşlarla bir araya geldi.CHP'YE TEZKERE TEPKİSİArdından Ordu İl Başkanlığı ile Altınordu İlçe Başkanlığı binalarının açılışını gerçekleştirenİnce, terörün her türlüsüne parti olarak karşı olduklarını belirterek, "Terörün her türlüsünükınayan bir partiyiz. DHKP-C'si, FETÖ'sü, DEAŞ'ı, IŞID'ı, PKK'sı kim varsa. Seninteröristin, benim teröristim yok. Terörün her türlüsüne karşıyız. Anlımız ak,başımız dik. Tavrımız net. İki sene önce tezkereye 'evet' deyip, bugün hayırdiyenlerden değiliz biz. Dün ne diyorsak, bugün o. İlkeli bir siyaset yapacağız,konjonktürel bir siyaset değil. Sloganımız mavi. Önce memleket. Mavinin M'si.Memleket, orada adalet olacak. Adaleti olması yetmez, vicdan olacak. Yaptığın işvicdana uygun olacak. O da yetmez; herkesin işi olacak" diye konuştu.İnce, program sonrası esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kaldırımda gitar çalan gençlereeşlik eden İnce, bir kahvehanede vatandaşlarla da okey oynadı