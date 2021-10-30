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Muharrem İnce'den CHP'ye tezkere tepkisi: İki sene önce tezkereye ‘evet’ deyip bugün ‘hayır’ diyenlerden değiliz

CHP'nin tezkereye hayır vermesine tepki gösteren Muharrem İnce, "İki sene önce tezkereye ‘evet’ deyip, bugün hayır diyenlerden değiliz biz. Dün ne diyorsak, bugün o. İlkeli bir siyaset yapacağız, konjonktürel bir siyaset değil" dedi.

Muharrem İnce'den CHP'ye tezkere tepkisi: İki sene önce tezkereye ‘evet’ deyip bugün ‘hayır’ diyenlerden değiliz
Ekleme: 30.10.2021 - 17:33 Güncelleme: 30.10.2021 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce'den CHP'ye tezkere tepkisi: İki sene önce tezkereye ‘evet’ deyip bugün ‘hayır’ diyenlerden değiliz
Ordu'ya gelen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Ünye ve Fatsa ilçelerinde esnaf ve
vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP'YE TEZKERE TEPKİSİ

Ardından Ordu İl Başkanlığı ile Altınordu İlçe Başkanlığı binalarının açılışını gerçekleştiren
İnce, terörün her türlüsüne parti olarak karşı olduklarını belirterek, "Terörün her türlüsünü
kınayan bir partiyiz. DHKP-C'si, FETÖ'sü, DEAŞ'ı, IŞID'ı, PKK'sı kim varsa. Senin
teröristin, benim teröristim yok. Terörün her türlüsüne karşıyız. Anlımız ak,
başımız dik. Tavrımız net. İki sene önce tezkereye 'evet' deyip, bugün hayır
diyenlerden değiliz biz. Dün ne diyorsak, bugün o. İlkeli bir siyaset yapacağız,
konjonktürel bir siyaset değil. Sloganımız mavi. Önce memleket. Mavinin M'si.
Memleket, orada adalet olacak. Adaleti olması yetmez, vicdan olacak. Yaptığın iş
vicdana uygun olacak. O da yetmez; herkesin işi olacak" diye konuştu.
İnce, program sonrası esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kaldırımda gitar çalan gençlere
eşlik eden İnce, bir kahvehanede vatandaşlarla da okey oynadı
Muharrem İnce'den CHP'ye tezkere tepkisi: İki sene önce tezkereye ‘evet’ deyip bugün ‘hayır’ diyenlerden değiliz
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