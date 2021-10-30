Markete giren çocuğun Türk bayrağı hassasiyeti: Geri dönüp öptü! O anlar kamerada

Diyarbakır'da bir çocuğun girdiği markette 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapıya asılan Türk bayrağını öptüğü anlar kameraya yansıdı. Çocuk, alışveriş yaptıktan sonra marketten ayrıldı.

Diyarbakır'da bir çocuğun girdiği markette 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapıyaasılan Türk bayrağını öptüğü anlar kameraya yansıdı.BAYRAĞI FARK ETTİYenişehir ilçesinde dün markete giren bir erkek çocuk, iş yerinin kapısına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan bayrağı fark etti.GERİ DÖNÜP ÖPTÜ8-9 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuk, geri dönüp bayrağı öptü.O anlar iş yerinin güvenlik kamerasın yansıdı. Çocuk, alışveriş yaptıktan sonra markettenayrıldı