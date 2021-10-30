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Kritik zirve başladı: Dünya liderleri G20 zirvesinde aile fotoğrafı çektirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da G20 Liderler Zirvesi’ne katılıyor. Zirvenin yapılacağı alana gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesinde aile fotoğrafına katıldı. Ayrıca Erdoğan ve Biden, aile fotoğrafı öncesi kısa bir sohbet ederek tokalaştı.

Kritik zirve başladı: Dünya liderleri G20 zirvesinde aile fotoğrafı çektirdi
Ekleme: 30.10.2021 - 10:52 Güncelleme: 30.10.2021 - 14:36 / Editör: Ozge Selin
Kritik zirve başladı: Dünya liderleri G20 zirvesinde aile fotoğrafı çektirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği İtalya’nın başkenti Roma’da, zirvenin yapılacağı alanda İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından karşılandı.


G20 aile fotoğrafında yer alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" ve "Daha İyi Toparlanma için KOBİ’lerin ve Kadınların Sahip Olduğu İşletmelerin Desteklenmesi" temalı oturumlar ile çalışma yemeğine katılacak.

LİDERLERDEN AİLE FOTOĞRAFI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma’da G20 Liderler Zirvesinde aile fotoğrafına katıldı.

Ayrıca Erdoğan ve Biden, aile fotoğrafı öncesi kısa bir sohbet ederek tokalaştı.

ERDOĞAN'IN YOĞUN MESAİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede liderlerle ayak üstü görüşmeler de gerçekleştirdi. O anları, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Roma’daki iki günlük G-20 mesaisi yoğun başladı. Ülkemiz için hayırlar getirsin." notuyla paylaştı.
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