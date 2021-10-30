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Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Hollywood'un en büyük yıldızlarından biri olan Alec Baldwin'in 'Rust' filmi setinde yanlışlıkla ateş açıp 41 yaşındaki görüntü yönetmeni Hutchins'i öldürmesinin ardından açılan soruşturma günlerdir devam ediyor. Gerçek merminin silaha nasıl girdiği konusu hala çözülememişken bugün gelen yeni bir haber dünyanın konuştuğu olayda sis perdesini aydınlatacağa benziyor.

Ekleme: 30.10.2021 - 11:14 Güncelleme: 30.10.2021 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi
Oscar'a aday gösterilen ünlü yıldız Alec Baldwin'in kazayla Halyna Hutchins'i öldürdüğü günden çok önce 'Rust' film setinde çalışan ekip üyeleri tehlikeyi sezdiler. Personelin daha önce gevşek silah güvenliğinden şikayet ettiği bildirildi.


Dünyanın konuştuğu olayda, soruşturma sürerken itiraflar da peş peşe geldi. Bugün gelen son haber ise davanın gizemini çözeceğe benziyor.


21 Ekim sabahı, birkaç kamera ekibi üyesi, konaklama yerleri ile ayarlanan konum arasındaki uzun sürüşler ve güvensiz çalışma koşullarını protesto etmek için işi bıraktı o sabah yeni bir ekip işe alındı. Ama o öğleden sonra, New Mexico çölündeki küçük bir ahşap şapelde her şey çok ters gitti.


Soruşturmanın göbeğinde olan kişilerden biri setteki silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed. 24 yaşında ve çok az deneyime sahip. Daha önce sadece bir uzun metrajlı filmi tamamlamış.

BOŞ ZAMANLARDA GERÇEK MERMİ İLE EĞLENCE

Hollywood'u sarsan trajedide soruşturmanın başlaması ile ihmallerde bir bir ortaya çıktı. Film ekibi üyelerinin boş zamanlarında hedef talimi için silahlarda gerçek mermiler kullandığına dair raporlar ortaya çıktı .


The Wrap'ın kurucusu ve CEO'su Sharon Waxman, konuya ilişkin 'Ekip üyelerinin kırsal alanda bira kutularına ateş ederek eğlendiği ve bu sırada da gerçek mermi kullandıklarını biz de olayın olduğu gün öğrendik' dedi.


Ancak silah sorumlusu Gutierrez-Reed dedektiflere, hiçbirinin 'gerçek' olmadığından emin olmak için tüm mühimmatı kontrol ettiğini söyledi.


Olay günü çekim ekibi öğle yemeği için ayrıldığında, çekim için kullanılan silahlar, sahne malzemelerinin tutulduğu büyük beyaz bir kamyonun içindeki bir kasaya kilitlendi.

Gutierrez-Reed, Sadece birkaç kişinin' kasaya erişimi olduğunu ve kasayı açacak şifreyi bildiğini söyledi. Kendisi de öğle tatilinde orada ne olduğu bilinmiyor.


Çekimler tekrar başladığında, Gutierrez-Reed, silahların pervane ustası Sarah Zachary tarafından kendisine teslim edildiğini ve ardından üç tanesini şapelin dışındaki bir arabaya, içeride filme alınan sahnede kullanılmaya hazır bir şekilde yerleştirdiğini söyledi.


Çekecekleri sahneyi prova ederlerken, yönetmen yardımcısı Dave Halls silahlardan birini (uzun namlulu bir Colt .45 revolver) arabadan aldı ve Baldwin'e verdi.


Dave Halls, polise silahı normalde yaptığı kadar kapsamlı bir şekilde kontrol etmediğini itiraf etti .


Silahta yalnızca üç mermi gördüğünü hatırladığını ve Bayan Gutierrez-Reed'den kontrol etmesini isteyip istemediğini hatırlayan yönetmen yardımcısı Halls çekimler sırasında yine de 'soğuk silah' diye bağırdı ve tabancayı Baldwin'e verdi.


Yetkililer setten toplamda üç ateşli silah, bazıları gerçek 500 mermi ve birkaç parça kıyafet topladı. Balistik kanıtlar şimdi analiz için bir FBI suç laboratuvarına gönderiliyor.
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