Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Hampig Sasunyan’ tepkisi: Terörizme taviz veren vahim bir hata

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Evvelce hakkında şartlı tahliye kararı alınmış bulunan Los Angeles Başkonsolosumuz şehit Kemal Arıkan’ın katili Ermeni terörist Hampig Sasunyan’ın üçüncü bir ülkeye sınır dışı edildiği öğrenilmiştir. Adı geçen teröriste ilişkin kararı terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüğümüzü ve kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç yaptığı açıklamada şu ifadelerikullandı:Evvelce hakkında şartlı tahliye kararı alınmış bulunan Los Angeles Başkonsolosumuz şehitKemal Arıkan'ın katili Ermeni terörist Hampig Sasunyan'ın üçüncü bir ülkeye sınır dışıedildiği öğrenilmiştir.Adı geçen teröriste ilişkin kararı terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüğümüzü vekınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz.Bu tür kararların terörizmle mücadeleye değil, terörizmin siyasi hedefler için başvurulabilecekkullanışlı bir araç olarak yüceltilmesine çalışan çevrelerin gündemine hizmet edeceği aşikardır.Bu vesileyle, bir kez daha şehit diplomatımız Kemal Arıkan'ı ve Ermeni terör örgütlerininsaldırılarında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.