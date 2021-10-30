Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Hampig Sasunyan’ tepkisi: Terörizme taviz veren vahim bir hata
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Evvelce hakkında şartlı tahliye kararı alınmış bulunan Los Angeles Başkonsolosumuz şehit Kemal Arıkan’ın katili Ermeni terörist Hampig Sasunyan’ın üçüncü bir ülkeye sınır dışı edildiği öğrenilmiştir. Adı geçen teröriste ilişkin kararı terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüğümüzü ve kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç yaptığı açıklamada şu ifadeleri
kullandı:
Evvelce hakkında şartlı tahliye kararı alınmış bulunan Los Angeles Başkonsolosumuz şehit
Kemal Arıkan'ın katili Ermeni terörist Hampig Sasunyan'ın üçüncü bir ülkeye sınır dışı
edildiği öğrenilmiştir.
Adı geçen teröriste ilişkin kararı terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüğümüzü ve
kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz.
Bu tür kararların terörizmle mücadeleye değil, terörizmin siyasi hedefler için başvurulabilecek
kullanışlı bir araç olarak yüceltilmesine çalışan çevrelerin gündemine hizmet edeceği aşikardır.
Bu vesileyle, bir kez daha şehit diplomatımız Kemal Arıkan'ı ve Ermeni terör örgütlerinin
saldırılarında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.
kullandı:
Evvelce hakkında şartlı tahliye kararı alınmış bulunan Los Angeles Başkonsolosumuz şehit
Kemal Arıkan'ın katili Ermeni terörist Hampig Sasunyan'ın üçüncü bir ülkeye sınır dışı
edildiği öğrenilmiştir.
Adı geçen teröriste ilişkin kararı terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüğümüzü ve
kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz.
Bu tür kararların terörizmle mücadeleye değil, terörizmin siyasi hedefler için başvurulabilecek
kullanışlı bir araç olarak yüceltilmesine çalışan çevrelerin gündemine hizmet edeceği aşikardır.
Bu vesileyle, bir kez daha şehit diplomatımız Kemal Arıkan'ı ve Ermeni terör örgütlerinin
saldırılarında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.