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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın görüşme detayları belli oldu: Glasgow yerine Roma'da bir araya gelebilirler

Dünya liderleri, G-20 Zirvesi için İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın zirve sonrası Glasgow'da görüşüleceği konuşuluyordu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SETA Washington direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat, Erdoğan ile Biden arasındaki görüşmenin Glasgow yerine Roma'da yapılabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın görüşme detayları belli oldu: Glasgow yerine Roma'da bir araya gelebilirler
Ekleme: 30.10.2021 - 14:00 Güncelleme: 30.10.2021 - 14:13 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın görüşme detayları belli oldu: Glasgow yerine Roma'da bir araya gelebilirler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmenin Glasgow'daki iklim zirvesinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu. İklim zirvesi öncesi G20 için şu an İtalya'da bulunan iki liderin görüşmeyi Glasgow yerine Roma'da yapacakları öne sürüldü.

İki liderin ortak kararı
SETA Washington direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat, Times of Türkiye adlı dijital platformdaki yayında, iki lider arasındaki görüşmenin Glasgow yerine Roma'da yapılacağının öngörüldüğünü söyledi. Kanat, her iki tarafın ortak kararı sonucunda bu kararın alındığını iddia etti.

Liderler iki gün boyunca G20 toplantıları için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunacaklar. Cumartesi ve pazar günü G20 toplantıları sonrası iklim zirvesi için İskoçya'nın başkenti Glasgow'a gidilecek.
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