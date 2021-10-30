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CHP'li Torbalı Belediyesi'nde sular durulmuyor! Alkolü fazla kaçırınca ortalık karıştı

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur’un vefatının ardından Torbalı CHP’de sular bir türlü durulmuyor. Uygur’un yerine seçilecek kişiyi belirleme sürecinde yaşanan birçok tartışmanın ardından CHP’li bazı meclis üyelerinin huzur hakkı adı altında belediye şirketinden 8 bin 900 lira maaş aldığının ortaya çıkması ilçede bardağı taşıran son damla oldu

CHP'li Torbalı Belediyesi'nde sular durulmuyor! Alkolü fazla kaçırınca ortalık karıştı
Ekleme: 30.10.2021 - 12:32 Güncelleme: 30.10.2021 - 12:32 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Torbalı Belediyesi'nde sular durulmuyor! Alkolü fazla kaçırınca ortalık karıştı
Dün gece de Pancar Mahallesi'nde yaşanan bir kavga, CHP'de yaşanan durumu gözler önüne serdi. Pancar Mahallesi'nde kendi partilileri ile oturan CHP'li Belediye Meclis üyesi Savaş Benli, bir süre sonra kendi partilileri ile tartışmaya başladı. Alkolün etkisiyle tartışmanın dozu artınca kavga çıktı. İddiaya göre 'Belediyeyi bitirdiniz, kendinize maaş bağladınız, partiyi bitirdiniz" diyen CHP'li bir vatandaş, meclis üyesi Savaş Benli'ye saldırdı. Çıkan kavgada yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öne sürülen Benli'nin partililer tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı öğrenilirken Benli'nin iddiaları ret ettiği etrafa kavganın miras meselesi yüzünden çıktığını söylediği öğrenildi.



PARTİYİ DE BELEDİYEYİ DE BİTİRDİNİZ

Sıkıntılı bir süreçten geçen CHP'de sular bir türlü durulmuyor. Önceki gece de Pancar Mahallesi'nde yaşanan bir kavga, CHP'de yaşanan durumu gözler önüne serdi. Pancar Mahallesi'nde kendi partilileri ile oturan CHP'li Belediye Meclis üyesi Savaş Benli, iddiaya göre bir süre sonra kendi partilileri ile tartışmaya başladı. Alkolün etkisiyle tartışmanın dozu artınca kavga çıktı. "Belediyeyi bitirdiniz, kendinize maaş bağladınız, partiyi bitirdiniz" diyen CHP'li bir vatandaş, meclis üyesi Savaş Benli'ye saldırdı. Yüzünden ve çeşitli yerlerinden yaralanan Savaş Benli, olay yerinden uzaklaştırıldı.

HUZUR HAKKI

Tartışmanın, Savaş Benli'nin belediye şirketi Torbel'den aylık 8 Bin 900 TL huzur hakkı adı altında maaş almasından dolayı çıktığı öğrenildi. Öte yandan Benli'nin kavganın huzur hakkı değil miras tartışması yüzünden çıktığını söylediği sızan bilgiler arasında yer aldı. Torbalı CHP'de son olarak il yönetiminin aldığı karar doğrultusunda ilçe başkanı Erol Günaydın ve ilçe yöneticileri görevden alınmıştı.
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