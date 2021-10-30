CHP'li Mansur Yavaş'ın yaptığı her ihaleden vurgun çıkıyor

Mansur Başkan'ın "Canlı yayınlıyorum" diye şova dönüştürdüğü ihalelerin her birininaltından bir vurgun hikâyesi çıkıyor. İşte bunlardan birkaçı...SU SAYACI VURGUNUAnkara Büyükşehir Belediyesi, Kütahya Belediyesi'nin 209 liraya aldığı aynı sayaca 170 lirafazla vererek 380.4 TL ödedi. Kütahya Su İdaresi, Ankara Büyükşehir'in 380.4 TL'ye aldığıcihazın aynısını, aynı şirketten yani Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden209 TL'ye mal etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, 40 bin adet su sayacına 6 milyon 800 binTL vererek kamuyu zarara uğrattığı ifade edildi.ASFALT VURGUNUAnkara Büyükşehir Belediyesi'nin uzak ilçe ve köy yollarına asfalt dökme ihalesini de yasayaaykırı yaptığı tespit edildi. Sayıştay raporuna göre, kış öncesi dökülen kaplama asfaltınbozulduğu, 87 milyon lira kamu zararının oluştuğu tespit edildi.LAHİT KAPAĞI VURGUNUSayıştay, Başkan Mansur Yavaş'ın 'şeffaf ihale'ye örnek olarak gösterdiği lahit kapağı ihalesinibile 'pazarlık usulüne aykırı' buldu. Yavaş'ın 29.995.842,86 TL maliyetli "Lahit ve Lahit KapağıAlımı ihalesini, belediye iştirakine veriyormuş gibi yapıp özel şirkete pasladığı ortaya çıktı.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE MİLYONLUK İHALE 11 GÜNLÜK ŞİRKETEVERİLDİAnkara Büyükşehir Belediyesi, kartlı su sayaçlarının bakım ve onarım hizmet alımını ihaleyeçıkardı. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihale için 5 firma doküman satın aldı. Tek firmanınteklif vermesi sonucu, ihaleyi 6 milyon lira bedelle, 11 gün önce kurulmuş bir şirket aldı.KİTRE BEBEK VURGUNUBüyükşehir'in, internette 150 liradan satılan Kitre bebeğin tanesine 11 bin 500 lira ödediğiortaya çıktı. Hatta Beypazarı Kent Müzesi'nde zaten var olan bebekleri temizleyip boyayanşirketin, Büyükşehir'den 366 bin lira para aldığı anlaşıldı. Konuyu araştıran ve Mansur Yavaş'asoru sormak isteyen televizyon muhabiri İsmail Çanak, korumalar tarafından öldüresiyedövüldüBÜYÜKŞEHİR HARCAMALARIN YÜZDE 62.38'İNİ GİZLİYORMansur Yavaş'ın, Büyükşehir'in harcalamalarına ilişkin belgelerin yüzde 62.38'ini DenetimKomisyonu'na vermediği tespit edildi. Denetim KomisyonuBaşkanı Metin Akdemir, belediyenin, denetim görevlerini engellediğini açıkladı. Sabah'ta yeralan habere göre, denetim raporunda, bütçe gerçekleşme bilgilerine göre, ihale kapsamındaolması beklenen 3 milyar 994 milyon 212 bin 252 TL harcamanın yüzde 37.62'sininbelgelerinin komisyona verildiğini, kalan yüzde 62.38'inin belgelerinin ise verilmediğinisöyledi.TOGO İKİZ KULELERİ'NDE GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDIĞI GEREKÇESİYLEHAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDIİçişleri Bakanlığı; Mansur Yavaş'ın görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkındasoruşturma başlatılması için inceleme yapılmasına onay vermişti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; Mansur Yavaş'ın, TOGO İkiz Kuleleri'ni mühürlemesi veruhsatlarının iptal kararlarına ilişkin harekete geçmiş ve Mansur Yavaş'ın görevini kötüyekullandığı gerekçesiyle hakkında ön soruşturma başlatılması için İçişleri Bakanlığı'nabaşvurmuştu.İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, 17 Haziran'da Başsavcılığın talebine cevapverdi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Dr. TuranErgun'un imzasının bulunduğu yazıda; Mansur Yavaş ve sorumluluğu tespit edilecek ilgilidiğer belediye görevlileri hakkında 4483 sayılı kanuna göre ön inceleme yapılması istendi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; CHP eski Ankara Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası EskiBaşkanı Sinan Aygün'ün Ankara Mansur Yavaş ile CHP'li 2 belediye meclis üyesi hakkındaki 25milyon lira rüşvet istedikleri iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.