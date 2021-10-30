CHP'li Mansur Yavaş'ın yaptığı her ihaleden vurgun çıkıyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ihalelerde işine nasıl geliyorsa öyle hareket ediyor. Sözde ‘şeffaf belediyecilik’ başlatan Mansur Yavaş'ın birçok ihalede kamuyu zarara uğrattığı ortaya çıktı. Yavaş'ın vurgun çıkan ihaleleri haberimizde.
Mansur Başkan'ın "Canlı yayınlıyorum" diye şova dönüştürdüğü ihalelerin her birinin
altından bir vurgun hikâyesi çıkıyor. İşte bunlardan birkaçı...
SU SAYACI VURGUNU
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kütahya Belediyesi'nin 209 liraya aldığı aynı sayaca 170 lira
fazla vererek 380.4 TL ödedi. Kütahya Su İdaresi, Ankara Büyükşehir'in 380.4 TL'ye aldığı
cihazın aynısını, aynı şirketten yani Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden
209 TL'ye mal etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, 40 bin adet su sayacına 6 milyon 800 bin
TL vererek kamuyu zarara uğrattığı ifade edildi.
ASFALT VURGUNU
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uzak ilçe ve köy yollarına asfalt dökme ihalesini de yasaya
aykırı yaptığı tespit edildi. Sayıştay raporuna göre, kış öncesi dökülen kaplama asfaltın
bozulduğu, 87 milyon lira kamu zararının oluştuğu tespit edildi.
LAHİT KAPAĞI VURGUNU
Sayıştay, Başkan Mansur Yavaş'ın 'şeffaf ihale'ye örnek olarak gösterdiği lahit kapağı ihalesini
bile 'pazarlık usulüne aykırı' buldu. Yavaş'ın 29.995.842,86 TL maliyetli "Lahit ve Lahit Kapağı
Alımı ihalesini, belediye iştirakine veriyormuş gibi yapıp özel şirkete pasladığı ortaya çıktı.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE MİLYONLUK İHALE 11 GÜNLÜK ŞİRKETE
VERİLDİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kartlı su sayaçlarının bakım ve onarım hizmet alımını ihaleye
çıkardı. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihale için 5 firma doküman satın aldı. Tek firmanın
teklif vermesi sonucu, ihaleyi 6 milyon lira bedelle, 11 gün önce kurulmuş bir şirket aldı.
KİTRE BEBEK VURGUNU
Büyükşehir'in, internette 150 liradan satılan Kitre bebeğin tanesine 11 bin 500 lira ödediği
ortaya çıktı. Hatta Beypazarı Kent Müzesi'nde zaten var olan bebekleri temizleyip boyayan
şirketin, Büyükşehir'den 366 bin lira para aldığı anlaşıldı. Konuyu araştıran ve Mansur Yavaş'a
soru sormak isteyen televizyon muhabiri İsmail Çanak, korumalar tarafından öldüresiye
dövüldü
BÜYÜKŞEHİR HARCAMALARIN YÜZDE 62.38'İNİ GİZLİYOR
Mansur Yavaş'ın, Büyükşehir'in harcalamalarına ilişkin belgelerin yüzde 62.38'ini Denetim
Komisyonu'na vermediği tespit edildi. Denetim Komisyonu
Başkanı Metin Akdemir, belediyenin, denetim görevlerini engellediğini açıkladı. Sabah'ta yer
alan habere göre, denetim raporunda, bütçe gerçekleşme bilgilerine göre, ihale kapsamında
olması beklenen 3 milyar 994 milyon 212 bin 252 TL harcamanın yüzde 37.62'sinin
belgelerinin komisyona verildiğini, kalan yüzde 62.38'inin belgelerinin ise verilmediğini
söyledi.
TOGO İKİZ KULELERİ'NDE GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDIĞI GEREKÇESİYLE
HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI
İçişleri Bakanlığı; Mansur Yavaş'ın görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında
soruşturma başlatılması için inceleme yapılmasına onay vermişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; Mansur Yavaş'ın, TOGO İkiz Kuleleri'ni mühürlemesi ve
ruhsatlarının iptal kararlarına ilişkin harekete geçmiş ve Mansur Yavaş'ın görevini kötüye
kullandığı gerekçesiyle hakkında ön soruşturma başlatılması için İçişleri Bakanlığı'na
başvurmuştu.
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, 17 Haziran'da Başsavcılığın talebine cevap
verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Turan
Ergun'un imzasının bulunduğu yazıda; Mansur Yavaş ve sorumluluğu tespit edilecek ilgili
diğer belediye görevlileri hakkında 4483 sayılı kanuna göre ön inceleme yapılması istendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; CHP eski Ankara Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası Eski
Başkanı Sinan Aygün'ün Ankara Mansur Yavaş ile CHP'li 2 belediye meclis üyesi hakkındaki 25
milyon lira rüşvet istedikleri iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.