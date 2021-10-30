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Başkan Erdoğan talimat verdi! Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yeni formül

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıracak düzenlemelerin yapılması talimatını verdi. Yapılan çalışmalar her kesime özellikle de dar gelirlilere dokunacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emeklilik için yaşı bekleyenler (EYT), asgari ücret ve emekli aylıkları konusunda çalışma yapıyor. İşte son dakika haberinin detayları!

Başkan Erdoğan talimat verdi! Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yeni formül
Ekleme: 30.10.2021 - 12:16 Güncelleme: 30.10.2021 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan talimat verdi! Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yeni formül
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sonrasında toplumun çeşitli kesimlerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için gerekli adımları atacaklarını açıklamıştı. Bu konular kabine ve AK Parti MYK toplantıları da başta olmak üzere son dönemde çeşitli platformlarda masaya yatırıldı. Emekli aylıkları ve asgari ücrette beklenenin üstünde zamdan sosyal yardımların artırılmasına, 3600 gösterge ve emeklilik için yaşı bekleyenlerden çiftçilerin girdi fiyatlarının düşürülmesine kadar son derece önemli uygulamalar masada...

Başkan Erdoğan, dar gelirli ve dezavantajlı kesimleri rahatlatacak çalışmaların yapılması talimatını verdi. Bu kapsamda ilgili bakanlıklarda hazırlıklar başladı. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra bir bölümü önümüzdeki aylarda, bir bölümü ise önümüzdeki yıl hayata geçirilecek.

EN DÜŞÜK MAAŞ 2 BİN TL

AK Partili milletvekilleri geçen yaz ayları boyunca seçim çevrelerinde vatandaşlar ile bir araya gelip sorunlarını dinledi. İstek ve talepler rapor haline getirilerek parti genel merkezine sundu. Yapılan çalışmaların çerçevesinin belirlenmesinde bu öncelikli beklentiler de dikkate alındı. Dar gelirliyi rahatlatmak için atılması planlanan, üzerinde çalışılan konular...

YAŞA TAKILANA ÇALIŞMA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta prim gün sayısını doldurup emekli olmak için yaşı bekleyenlere dönük bir çalışma yapıyor. Bu konuda ne yapılabileceğine, maliyetlere bakılacak. Hazırlanan öneri Başkan Erdoğan'a sunulacak. Son kararı Erdoğan verecek.
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Başkan Erdoğan talimat verdi! Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yeni formül
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