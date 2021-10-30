Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi için Roma'da: Aile fotoğrafında dikkat çeken görüntü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi için Roma'da: Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından karşılandı. Başkan Erdoğan aile fotoğrafı öncesi ABD Başkanı Joe Biden ile sohbet gerçekleştirdi. G-20 zirvesi kapsamında çekilen aile fotoğrafında ise bir detay dikkat çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından karşılandı.
G-20 zirvesi kapsamında liderler aile fotoğrafı çekildi. Fotoğrafa; İklim ve Pandemi krizine dikkat çekmek amacıyla sağlık sektörü ve çevre alanında çalışan personeller de girdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aile fotoğrafı öncesi ABD Başkanı Joe Biden ile bir sohbet gerçekleştirdi.