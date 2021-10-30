Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi için Roma'da: Aile fotoğrafında dikkat çeken görüntü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi için Roma'da: Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından karşılandı. Başkan Erdoğan aile fotoğrafı öncesi ABD Başkanı Joe Biden ile sohbet gerçekleştirdi. G-20 zirvesi kapsamında çekilen aile fotoğrafında ise bir detay dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından karşılandı.G-20 zirvesi kapsamında liderler aile fotoğrafı çekildi. Fotoğrafa; İklim ve Pandemi krizine dikkat çekmek amacıyla sağlık sektörü ve çevre alanında çalışan personeller de girdi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aile fotoğrafı öncesi ABD Başkanı Joe Biden ile bir sohbet gerçekleştirdi.