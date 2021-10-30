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Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi için Roma'da: Aile fotoğrafında dikkat çeken görüntü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi için Roma'da: Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından karşılandı. G-20 zirvesi kapsamında aile fotoğrafı çekildi. Fotoğrafta bir detay ise dikkat çekti...

Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi için Roma'da: Aile fotoğrafında dikkat çeken görüntü
Ekleme: 30.10.2021 - 10:52 Güncelleme: 30.10.2021 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi için Roma'da: Aile fotoğrafında dikkat çeken görüntü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından karşılandı.

G-20 zirvesi kapsamında liderler aile fotoğrafı çekildi. Fotoğrafa; İklim ve Pandemi krizine dikkat çekmek amacıyla sağlık sektörü ve çevre alanında çalışan personeller de girdi.

Başkan Erdoğan, "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" ve "Daha İyi Toparlanma için KOBİ'lerin ve Kadınların Sahip Olduğu İşletmelerin Desteklenmesi" temalı oturumlar ile çalışma yemeğine katılacak.

Başkan Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler yapacak, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek kültürel etkinliğe iştirak edecek ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın heyet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Roma'ya geldi.
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