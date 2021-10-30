Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! G-20 Liderler Zirvesi'nden yeni kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi için Roma'da: Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından karşılandı. Başkan Erdoğan aile fotoğrafı öncesi ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile sohbet gerçekleştirdi. İşte G-20'den öne çıkan kareler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından karşılandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin düzenlendiği salonda ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ayaküstü sohbet etti.İşte G-20 liderler zirvesinden dikkat çeken kareler...