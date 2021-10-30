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Bakan Çavuşoğlu'ndan Rus basınına 'SİHA' açıklaması: Ukrayna bizim adımızı kullanmayı bırakmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Rus yanlılarına karşı kullandığı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Türkiye'de üretildiğini ancak kullanımının Kiev yönetimine ait olduğunu açıkladı. Türkiye'ye yöneltilen suçlamalara da değinen Çavuşoğlu, "Bazen farklı ülkelerde terörle mücadelemiz sırasında farklı ülkelerden farklı silahlarla karşılaşıyoruz, Rusya da dahil olmak üzere. Biz asla Rusya’yı suçlamıyoruz. Ukrayna da bizim adımızı kullanmayı bırakmalı" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Rus basınına 'SİHA' açıklaması: Ukrayna bizim adımızı kullanmayı bırakmalı
Ekleme: 30.10.2021 - 23:02 Güncelleme: 30.10.2021 - 23:08 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rus basınına 'SİHA' açıklaması: Ukrayna bizim adımızı kullanmayı bırakmalı
G20 Liderler Zirvesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Roma'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, burada Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

İkilinin görüşmesi sonrası Çavuşoğlu, Türk ve Rus basınına açıklamalarda bulundu.

'TÜRKİYE SUÇLANAMAZ'

Rus muhabirin, Donbass'ta Türkiye'de üretilen insansız hava araçlarının kullanılmasına ilişkin sorusu üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:

'Bir ülke, bizden, başka bir ülkeden almışsa o silah daha fazla Türk ya da Rus ya da Ukrayna silahı olarak anılamaz. Bir devlet bizden bunu satın alıyorsa, o daha fazla Türk ürünü değildir. Belki Türkiye'de üretilmiş olabilir ama Ukrayna'ya ait. Türkiye bununla suçlanamaz.'


'UKRAYNA BİZİM ADIMIZI KULLANMAYI BIRAKMALI'

Türkiye'nin de terör mücadele sırasında farklı ülkelerden çeşitli silahlarla karşılaştığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, 'Bazen farklı ülkelerde terörle mücadelemiz sırasında farklı ülkelerden farklı silahlarla karşılaşıyoruz, Rusya da dahil olmak üzere. Biz asla Rusya'yı suçlamıyoruz. Ukrayna da bizim adımızı kullanmayı bırakmalı.' ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rus basınına 'SİHA' açıklaması: Ukrayna bizim adımızı kullanmayı bırakmalı
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