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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD merkezli AP ile İngiltere merkezli Reuters haber ajansının Başkan Erdoğan'a karşı yaptığı algı operasyonu çöktü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Roma'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Ayak oyunlarını sürdüren Batı medyası, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Associated Press ile (AP), İngiltere merkezli Reuters'ın servis ettiği fotoğraflarla Başkan Erdoğan üzerinden olumsuz bir algı oluşturmak istedi. Sinsi kara propaganda, Anadolu Ajansı'nın servis ettiği fotoğraflarla çöktü. Haberin detayları...

Ekleme: 30.10.2021 - 15:17 Güncelleme: 30.10.2021 - 15:29 / Editör: Ozge Selin
G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'nın başkenti
Roma'daki temaslarına başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler
Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Burada dünya liderleriyle ayaküstü sohbet gerçekleştirdi.

DÜNYA LİDERLERİ İLE SAMİMİ SOHBET

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio
Guterres, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,İtalya Başbakanı Mario
Draghi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
ile samimi sohbetler gerçekleştirdi.

BIDEN HÜRMET GÖSTERDİ

Başkan Erdoğan'a karşı hürmet gösteren ve asker selamıyla karşılayan ABD
Başkanı Biden'ın vücut dili dikkatlerden kaçmadı.

TEK SİLAHLARI YALAN VE SAHTE ALGI

Buna rağmen ABD merkezli AP, kamuoyunun düşünce ve davranışlarını yanlış
etkilemek amacıyla servis ettiği anlık çekilen ve olguyu yansıtmayan bir kare
ile Başkan Erdoğan üzerinde olumsuz bir algı oluşturmaya çalıştı.

O anın videosunda Başkan Erdoğan maskesini çıkardıktan sonra kendine has
mizacıyla eliyle yüzündeki maske izlerini silmeye çalıştığı görülüyor.
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