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ABD istihbaratından çarpıcı koronavirüs açıklaması! Koronavirüs biyolojik silah olarak mı üretildi?

Çinden dünyaya yayılan koronavirüs hakkında çarpıcı araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Son olarak ABD'den gelen raporlar, koronavirüs ile ilgili ilginç gerçekleri ortaya koydu. Koronavirüsün kökenin asla tespit edilemyeceğine vurgu yapan istihabarat kaynaklarının 'biyolojik silah' değerlendirmesi ise dikkat çekti. İşte ABD'den gelen son dakika koronavirüs açıklaması...

Ekleme: 30.10.2021 - 13:25 Güncelleme: 30.10.2021 - 13:30 / Editör: Ozge Selin
ABD istihbaratından çarpıcı koronavirüs açıklaması! Koronavirüs biyolojik silah olarak mı üretildi?
BBC'de yer alan habere göre, ABD'de istihbarat alanında görev yapan kuruluşların başındaki Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisinin (ODNI) gizliliği kaldırılmış raporunda, Kovid-19'un bir laboratuvardan sızdığı ya da doğal geliştiği yönünde iki farklı kabul edilebilir görüş bulunduğu ve Kovid-19'un kaynağının belirlenemediği belirtildi.

Virüsün biyolojik silah olarak kullanılmak amacıyla geliştirilmediği konusunda kesin yargıya varılmış olduğu vurgulanan raporda, istihbaratçıların virüsün olası kaynağı konusunda bölünmüş durumda olduğu aktarıldı.

Dört istihbarat servisinin virüsün enfekte bir hayvandan veya başka bir virüsten kaynaklandığını değerlendirdiği ancak bu sonuca güven seviyesinin 'düşük' olduğu belirtildi.

Ancak bir istihbarat servisinin, Çin'deki Vuhan Viroloji Enstitüsünden kaynaklı 'laboratuvar kazası' sonucu sızma nedeniyle insana virüsün bulaştığına dair 'orta derece güven'e işaret ettiği kaydedildi.

Çinli yetkililerin 2019'un sonlarında Vuhan şehrinde ilk Kovid-19 salgınının patlak vermesinden önce virüsün varlığından haberdar olmadığı belirtilen raporda, Çin'in uluslararası soruşturmayı engellediği ve bilgi paylaşımına direndiği kaydedildi.

Mayıs ayında ABD Başkanı Joe Biden, istihbarat yetkililerine Çin tarafından reddedilen virüsün laboratuvar sızıntısı iddiası da dahil olmak üzere virüsün kökenlerini araştırma emri vermişti.

Dünya çapında 4,9 milyondan fazla ölümün yaşandığı salgında, yaklaşık 240 milyon kişi virüse yakalandı.

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ABD istihbaratından çarpıcı koronavirüs açıklaması! Koronavirüs biyolojik silah olarak mı üretildi?

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