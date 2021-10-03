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Uğur Şahin'den korkutan koronavirüs açıklaması: Virüs hayatımızda hep kalacak her şey yeni başladı

Uğur Şahin'den korkutan koronavirüs açıklaması: Virüs hayatımızda hep kalacak her şey yeni başladı

Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüsün hayatımızda kalmaya ve mutasyona uğramaya devam edeceğini söyledi. Gelecek yıllarda güçlendirilmiş aşılara ihtiyaç duyulabileceğini aktaran Şahin, "Bu devam etmekte olan bir evrim süreci. Her şey daha yeni başladı" dedi.

Ekleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 20:24
Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 20:31
Uğur Şahin'den korkutan koronavirüs açıklaması: Virüs hayatımızda hep kalacak her şey yeni başladı

BD’li ilaç devi Pfizer ile birlikte mRNA bazlı koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, virüsün geleceğine dair Financial Times’a açıklamalarda bulundu.

İlerleyen zamanlarda vücudun bağışıklık sistemine direnebilecek güçte yeni koronavirüs varyantlarının çıkabileceğini belirten Şahin, daha güçlü Kovid-19 aşılarına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.
2021 yılı için farklı bir aşının gerekli olmadığını düşünen Şahin, gelecek yılın ortasına kadar farklı ihtimallerin dikkate alınması gerektiğini bildirdi.

"VİRÜS HAYATIMIZDA KALACAK"
Virüsün hayatımızda hep kalacağını ve kaldığı sürede daha fazla adapte olacağını söyleyen Şahin, ‘’Bu devam etmekte olan bir evrim süreci. Her şey daha yeni başladı’’ dedi.

İKİ YENİ AŞI PROGRAMI
Aşıya erişimi artırmaya ve aşı olanların destekleyici dozlarla bağışıklıklarının güçlendirilmesine yönelik iki aşı programından bahseden Şahin, gelecek yıl bu programları faaliyete geçireceklerinden de bahsetti.


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