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Tarih bunu yazar! 2021 yılında CHP dönemi İstanbulu: İstanbulkart için yağmur altında kuyruk

Tarih bunu yazar! 2021 yılında CHP dönemi İstanbulu: İstanbulkart için yağmur altında kuyruk

İstanbul, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde adeta 2021'i değil 1994 öncesi dönemini tekrar yaşıyor. İETT otobüslerinin arızalanması ve kaza yapmasına son günlerde İstanbulkart kuyrukları eklenirken bunun son örneği Ümraniye'de görüldü. Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi içinde İstanbulkart başvuru merkezi önünde yüzlerce kişi yağmur altında saatlerce kuyrukta bekledi.

Ekleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 14:34
Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 14:52
Tarih bunu yazar! 2021 yılında CHP dönemi İstanbulu: İstanbulkart için yağmur altında kuyruk

Ümraniye'de dün İstanbulkart başvuru merkezi önünde yüzlerce kişi yağmur altında sıra bekledi.

Ümraniye Halgun Alagaş Spor Kompleksi'nde bulunan İstanbulkart başvuru merkezi önünde dün yağmur altında uzun kuyruk oluştu.

HES kodlarını kartlarıyla uyumlu hale getirmek isteyenler ve yeni kart talebinde bulunanlar dakikalarca bekledi.



Sırada bekleyen Emel Zabun, 'Saat 14.00 beri çocuğumla burada bekliyorum. İçeriyi de görmüyorum, personel sayısı mı yetersiz, sistemlerde mi bir hata var belli değil. İnşallah sıra gelecek. 2 saattir bekliyorum' diye konuştu.

Bir buçuk saattir beklediğini söyleyen Mahmut Ceylan ise, 'Çok yoğunluk var. Pazartesi okula gidec eğiz. 2 araçla okula gidiyorum. Çavuşbaşı'ndan buraya geldim.



Bekliyorum inşallah sıra gelir' dedi. Öğrenci olduğun söyleyen Elif Yıldız, 'Yarım saattir sıradayım. 

Öğrenci indiriminden faydalanmak için buradayım.



Saat 17.30 kapanacağını söylediler .İnşallah kapanmadan sıra gelir. 

Okullar, üniversiteler açılacak geliş gidişlerde kullanmak için. Sıradakilerin çoğu öğrenci zaten' şeklinde konuştu.



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