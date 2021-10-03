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İBB'nin sorumsuzluğu gözler önüne serildi! 1 aydır asfalt çalışması yapılmadı

İBB'nin sorumsuzluğu gözler önüne serildi! 1 aydır asfalt çalışması yapılmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Esenler'in Fatih Mahallesinde İSKİ tarafından yapılan altyapı çalışmasından sonra sokaklara bir aydır asfaltlama yapmadı. Esenler Belediyesi sosyal medya aracılığıyla konudan şikayetini kamuoyuna açtı.

Ekleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 22:37
Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 22:55
İBB'nin sorumsuzluğu gözler önüne serildi! 1 aydır asfalt çalışması yapılmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Esenler'de yarım bıraktığı iş ile gündemde. Belediyeye bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Fatih Mahallesinde bir ay önce biten altyapı çalışmasının ardından sokaklara asfaltlama yapılmadı.

Esenler Belediyesi resmi Twitter adresinden paylaşılan fotoğraflar, Büyükşehir Belediyesi ile İSKİ arasında iletişimsizlik ve sorumsuzluk olduğunu açıkça gözler önüne serdi.

Esenler Belediye tarafından yapılan açıklamada, "İBB İSKİ'nin Fatih Mahallesi 212-213 sokaklardaki altyapı çalışmasını 1 ay önce bitirmesine rağmen bu sokaklarımızda asfaltlama yapmaması Esenlerlileri sıkıntıya sokuyor. Çamur ve Çukur bırakılan sokaklarımızın asfaltlanması için İBB'yi bir an önce işini yapmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.


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