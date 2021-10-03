Hüseyin Gülerce açıkladı! Millet İttifakı'nın adayı o iki isimden biri olabilir!

Ortak Akıl bugün Beyaz TV'de Beyaz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Türker Akıncı'nın sunumuyla ekranlara geldi.



Hüseyin Gülerce'nin konuk olduğu, gündeme dair değerlendirmelerin yer aldığı programda Gülerce Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklama yaptı.



Gülerce konu ile ilgili olarak 'Millet İttifakı'nın adayı Haşim Kılıç yada Zühtü Arslan olabilir' ifadelerini kullandı.