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Hüseyin Gülerce açıkladı! Millet İttifakı'nın adayı o iki isimden biri olabilir!

Hüseyin Gülerce açıkladı! Millet İttifakı'nın adayı o iki isimden biri olabilir!

Beyaz TV'de yayınlanan, Beyaz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Türker Akıncı'nın sunduğu Ortak Akıl programında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı üzerine konuşuldu. Programın konuğu Hüseyin Gülerce, "Millet İttifakı'nın adayı Haşim Kılıç yada Zühtü Arslan olabilir" ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 11:56
Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 12:08
Hüseyin Gülerce açıkladı! Millet İttifakı'nın adayı o iki isimden biri olabilir!

Ortak Akıl bugün Beyaz TV'de Beyaz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Türker Akıncı'nın sunumuyla ekranlara geldi. 

Hüseyin Gülerce'nin konuk olduğu, gündeme dair değerlendirmelerin yer aldığı programda Gülerce Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklama yaptı.

Gülerce konu ile ilgili olarak  'Millet İttifakı'nın adayı Haşim Kılıç yada Zühtü Arslan olabilir' ifadelerini kullandı.


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