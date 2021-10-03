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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs özel temsilciliğine 'Colin Stewart' önerisi

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs özel temsilciliğine 'Colin Stewart' önerisi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs özel temsilciliği için taraflara Kanadalı diplomat Colin Stewart'ı önerdi. Kıbrıslı tarafların bu ismi onaylaması durumunda Guterrers, Stewart'ı atama niyetini BM Güvenlik Konseyi'ne mektupla bildirecek.

Ekleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 20:19
Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 20:21
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs özel temsilciliğine 'Colin Stewart' önerisi

Guterres, Kıbrıslı taraflara, Kıbrıs özel temsilciliğine Elizabeth Spehar'ın yerini alması için Kanadalı diplomat Colin Stewart'ı tavsiye etti.

Kıbrıslı tarafların bu isme onay vermesi durumunda Guterres'in Stewart'ı Kıbrıs Özel Temsilciliğine atama niyetini BM Güvenlik Konseyi'ne mektupla bildirmesi gerekecek.

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Guterres'in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile üçlü görüşmesinin ardından yeni özel temsilci ataması gündeme gelmişti.

BM bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Colin Stewart, daha önce Batı Sahara özel temsilcisi olarak çalıştı.

Öte yandan, BM Genel Sekreteri'nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ise petrol şirketi Royal Dutch Shell'in yönetim kuruluna atanması üzerine görevinden ayrıldı.


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