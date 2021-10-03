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Ekonomi
Askere gidene emeklilik! Eğer 24 Kasım 1995 tarihinde...

Askere gidene emeklilik! Eğer 24 Kasım 1995 tarihinde...

Erkek çalışanlara erken emeklilik yolunu açan askerlik borçlanmasında ihtiyaç kadar gün ödenebiliyor. 1 gün borçlanma bile 1 yıl erken emekli edebiliyor. Askerlik borçlanmasında en düşük ve en yüksek tutarlar, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

Ekleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 09:38
Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 09:47
Askere gidene emeklilik! Eğer 24 Kasım 1995 tarihinde...

İş mevzuatımızda erkeklere yönelik pek çok imkan yer alıyor. Erkek çalışanların en çok yararlandıkları hakların başında ise askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik geliyor. Emekli
olmak için belli bir yaşı ve yılı doldurup prim ödemek gerekiyor. Ancak askerlik süresi emeklilik yaşını geri çekebiliyor.

Askerliğin emeklilik yaşını geri çekebilmesi için, sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekiyor. Böylece işe girdiğiniz tarih askerlik süresince geriye doğru gidiyor. Askerliğini sigortadan önce er veya erbaş olarak yapanlar öncelikle işe girdikleri tarihe bakmalılar. Bu tarihten geriye doğru kaç ay gittiklerinde yaş şartı değişecekse o kadar gün borçlanarak emekliliği öne çekebilirler.

TARİHLERE DİKKAT!

Tarihler tutuyorsa bazen 1 gün borçlanma bile 1 sene kazandırabilir. Örneğin; 24 Kasım 1995 tarihinde sigortalı olan birisi 56 yaşında emekli olurken, 23 Kasım 1995 tarihinde sigortalı olan birisi 55 yaşında emekli oluyor.

SONRA YAPILMIŞSA

Askerliğini sigortadan sonra yapanların da borçlanma imkanı var. Fakat burada yaşı geri çekme durumu bulunmuyor. Eğer primler eksikse, bu sayede primler tamamlanarak yine erken emeklilik imkanı doğuyor. Örneğin; 540 gün prime ihtiyacı olan bir çalışan, bunu çalışarak tamamlamak yerine askerlik borçlanması yaparak doldurabiliyor.

Yedek subay olarak askerliğini yapanlar ise sadece yedek subay okullarında geçen süreyi borçlanabiliyor.



NE KADAR ÖDENİYOR?

Askerlik borçlanmasında en düşük ve en yüksek tutarlar, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

En az tutar aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Bu da 2021 yılı için bin 144 lira 80 kuruş. Bunun 7.5 katına kadar yüksek prim de ödeyebilirsiniz.


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