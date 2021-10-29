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Yurttan kar manzaraları! Kars, Ardahan, Sivas... Sürücüler zor anlar yaşadı

Doğu Anadolu kentlerimizden Kars ve Ardahan'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğleden sonra etkisini artırdı. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Yine Sivas'ın yüksek kesimlerinde de kar yağdı. İşte yurttan kar manzaraları...

Yurttan kar manzaraları! Kars, Ardahan, Sivas... Sürücüler zor anlar yaşadı
Ekleme: 29.10.2021 - 19:49 Güncelleme: 29.10.2021 - 19:58 / Editör: Ozge Selin
Yurttan kar manzaraları! Kars, Ardahan, Sivas... Sürücüler zor anlar yaşadı
Kars kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, öğleden sonra etkisini arttırdı.

Sarıkamış'ta da yağışlarla kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 15 santimetreye ulaştı.

Besicisi Nebi Kara, kar yağışına aniden yakalandıklarını ve hayvanları toplayıp ahıra götürmek zorunda kaldığını anlattı.

Ardahan'da da kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü.

Öte yandan il merkezine bağlı kara yollarında herhangi bir aksamanın yaşanmadığı öğrenildi.

Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Koyulhisar ilçesine yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki Eğriçimen Yaylası, yağan karla beyaza büründü.

Yaylayı gezmeye gelen Mert Zafer, kar yağışıyla mutlu olduğunu söyledi.

Yurttan kar manzaraları! Kars, Ardahan, Sivas... Sürücüler zor anlar yaşadı
Ercan Tokatlı ise mevsimin ilk karının ardından Eğriçimen Yaylası'nın bazı bölgelerinin beyaz örtüyle kaplandığını dile getirerek, bol karlı bir kış sezonu temenni etti.

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