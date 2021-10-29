Yunanistan'ı korkutan Türk silahları: Atina'yı vuracak güce ulaştılar

İnsansız hava ve deniz araçları, uzun menzilli füzeler, üstün özelliklere sahip savaş gemileri, 21 gün kesintisiz su altında giden denizaltılar dosta güven düşmana korku salıyor. Atılan adımlar ve ortaya konulan yerli ürünler ile Türkiye bölgesinde ciddi jeopolitik üstünlüğü de ele geçirmiş durumda. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine Ege'de dengeleri değiştiren yerli silah ve araçları aldı.