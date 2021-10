Yunan Başbakan Miçotakis'ten skandal Türkiye çağrısı!

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kurduğu üstünlükten rahatsız olan Yunanistan yine Türkiye'yi hedef aldı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, veda ziyareti kapsamında Atina'ya giden Almanya Başbakanı Merkel ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında yine Türkiye'yi hedef aldı. Ankara'nın diyalog çağrılarını reddeden ve silahlanmaya devam eden Yunanistan'ın Başbakanı Miçotakis, Türkiye'yi hedef aldı.MERKEL'E SKANDAL ÇAĞRIAlmanya'da yeni hükümet kurulana dek başbakanlığa vekalet eden Angela Merkel, G20 ve BM'nin iklim zirvelerine katılması öncesi Atina'ya veda ziyaretinde bulundu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ortak basın toplantısında, AB'nin Türkiye politikasını eleştirdi. AB'nin Türkiye politikasını 'ılımlı' olarak niteleyen Miçotakis, Merkel'e 'daha sert tavır alınması' çağrısı yaptı.Ege ve Doğu Akdeniz'de her fırsatta gerilimi tırmandıran ve Ankara'nın diyalog çağrılarını reddeden Yunanistan'ın başbakanı, konuşmasında Türkiye'yi hedef aldı.AB'YE ANKARA'YA SERT OLUN ÇAĞRISIMiçotakis, 'Diyalogdan ve tansiyonun düşürülmesinden yana olduğunuzu biliyorum. İletişim kanallarını açık tutmaya çalışacağım Ancak çoğu zaman, Batı'nın sakinliği, Türkiye'nin keyfi hareketini teşvik ediyor.' ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği'nden Ankara'ya karşı daha 'sert tavır' takınmasını isteyen Miçotakis, 'Avrupalı yetkililerin Avrupa siyasetini ve Avrupa pratiğini dönüştürme zamanı geldi. Haklarımız üzerindeki tehditlere veya anlaşmazlıklara müsamaha göstermeyiz.' dedi.MERKEL: FİKİR BİRLİĞİ HER ZAMAN MÜMKÜN DEĞİLAngela Merkel ise diyalog yoluyla çözümlere ulaşmanın 'önemli ama zor' olduğunu dile getirdi. Yunanistan ile Türkiye arasındaki sorunların Avrupa'yı da ilgilendirdiğini belirten Merkel, diğer taraftan tüm konularda tam bir fikir birliğinin her zaman mümkün olmadığını sözlerine ekledi.