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Van’da, gölde yüzen yaban domuzu Van Gölü canavarı zannedildi

Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, Van Gölü üzerinde yüzen yaban domuzunu Van Gölü canavarı zannedip, büyük heyecan yaşadı.

Ekleme: 29.10.2021 - 00:24 Güncelleme: 29.10.2021 - 00:39 / Editör: Ozge Selin
Van’da, gölde yüzen yaban domuzu Van Gölü canavarı zannedildi
Van’da sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, Van Gölü üzerinde hareket halinde bir canlı fark etti.

Yüzerek kıyıya yaklaşan canlıyı gören vatandaşlar, ne olduğunu anlayamayınca büyük heyecan yaşadı.

ÇEKİME BAŞLADILAR
Yüzen canlı, yıllardır anlatılan ve efsane haline gelen Van Gölü canavarına benzetildi.

Cep telefonu kamerasını açan vatandaşlar, heyecanlanarak çekime başladı.

İNSANLARI GÖREN DOMUZ, KIYIDAN UZAKLAŞTI
Yüzerek kıyıya gelenin Van Gölü canavarı değil, bir yaban domuzu anlaşıldı.

Yaban domuzu insanları görünce yeniden kıyıdan uzaklaşırken, vatandaşlar ise yaşadıkları şoku atlatıp yollarına devam etti.

"NE TİMSAHA NE BİR DOMUZA BENZİYORDU"
Cep telefonuyla yaban domuzunu görüntüleyen gruptan balıkçı Kadir Erdem, sırtının zikzaklı olduğ için 'Van Gölü canavarı' zannettiklerini, sahile indiklerini, ancak canlının türünü çözemediklerini belirterek şu ifadeleri söyledi:

"Bize doğru geliyordu. Ne bir su aygırına, ne bir timsaha ne bir domuza benziyordu. Yani çok değişik bir şeydi. 7-8 metre uzunluğunda. Sırtı da zikzaklı. Başı suda, arkası suda. Sadece sırtı görünüyordu. Yani çok değişik bir şey. Ne olduğunu çözemedik."
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Van’da, gölde yüzen yaban domuzu Van Gölü canavarı zannedildi

Van’da, gölde yüzen yaban domuzu Van Gölü canavarı zannedildi