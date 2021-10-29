Türkiye'den ABD'ye büyük rest! F-35 için 3 seçenek sunuldu! Kabul edilmezse Su-57 alınacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında merakla beklenen ikinci yüz yüze görüşme 2 Kasım'da Glasgow'da yapılacak. İki lider, başta F-35 krizi olmak üzere Suriye meselesi, Doğu Akdeniz'deki son durum, Afganistan'ın geleceği, terörle mücadele ve ekonomik, askeri ve siyasi ilişkileri ele alacak.Başkan Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin F-35'ler için yaptığı 1.4 milyar dolarlık ödemeyi gündeme getirecek. Erdoğan'ın muhatabına, uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini hatırlatması bekleniyor. Liderler, bu konuda bir süredir Milli Savunma Bakanlığı ve Pentagon arasında devam eden teknik görüşmelerin ayrıntılarını masaya yatıracak. Söz konusu çalışmalar ekseninde iki liderin bir yol haritası oluşturmaları beklentiler arasında.Türkiye ilk olarak haksız yere çıkarıldığını düşündüğü F-35 programına yeniden dahil edilmeyi, bu olmayacaksa Türkiye'ye verilmesi taahhüt edilmiş olan 6 F-35'in verilmesi, bu da olmuyorsa Türkiye'nin proje için şimdiye kadar ödediği 1.4 milyar doların, Türkiye'nin ABD'den satın almak istediği 40 adet F-16 ile 80 adet F-16'nın modernizasyonu için ödeyeceği para ile diğer teçhizat alımlarından mahsup F-16 paketi yaklaşık 7 milyar dolar olarak hesaplanıyor.Bu görüşmede de F-35 krizinin çözümü, Türkiye'nin F-16 talebi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında Glasgow'da planlanan bulaşmada bu konularda nasıl ilerleme sağlanabileceğine dair görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.ABD'nin Türkiye'yi haksız yere programdan çıkardığını söyleyen Çavuşoğlu, F16 satışı konusunda ABD yönetiminin tutumunun önemli olduğunu belirterek şöyle dedi: 'Yönetim Kongre'yi ikna edebilir. ABD bu sorunları çözmek istemezse ya da Kongre bunu engellerse Su-35 ve Su-57 dahil diğer seçenekler devreye girer.Türkiye ye yönelik çifte standartlar NATO yu zayıflatır. Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yaşanan gerginlikler, yeni nesil F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi yönündeki iddiaları gündeme getirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik herhangi bir F-35 engelinde Ankara'nın ihtiyacını farklı yerlerden karşılayacağını vurguladı.BEŞİNCİ NESİL AVCILARSu-57: Daha önce PAK-FA ve T-50 adını taşıyan Su-57 uçağı, Rusya'nın en yeni 5. nesil avcı uçağı. Tasırımcısı, P.O. Suhoy Test ve Tasarım Bürosu olan Su57'nin 12 uçaktan oluşacak ilk seri üretim grubunun 2019'da Rusya HavaUzay Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor. Su-57 ilk uçuşunu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti. F-35: F-35, JSF (Joint Strike Fighter, yani müşterek savaş uçağı) programı çerçevesinde üretilmiş olan 5. nesil radar izi düşük çok işlevli savaş uçakları ailesi. Tasarımcısı Lockheed Martin olan F-35, ABD, Norveç, Avustralya, İtalya, İsrail ve İngiltere'de kullanılıyor. F-35 ilk uçuşunu 24 Ekim 2000'de gerçekleşti.TEKNİK ÖZELLİKLERSu-57: Tek mürettebattan oluşan Su-57, 2.600 km/saat hıza ulaşabiliyor. 5.8 saat havada kalabiliyor. Yakıt takviye depolarıyla 5.500 km* azami uçuş menziline sahip Su-57, 10.000 kg azami muharebe yüküne sahip. Su-57'nin azami kalkış ağırlığı 35.480 kg. Su-57'nin iç yakıt rezervi ise 11.100 kg. F-35: Tek mürettebattan oluşan F-35, 1.931 km/saat hıza ulaşabiliyor. 2 saat 36 dakika havada kalabiliyor. 1.667 km – 2.200 km azami uçuş menziline sahip (modeline göre değişiklik gösteriyor) F-35, 8.160 kg kg azami muharebe yüküne sahip. F-35'in azami kalkış ağırlığı 31.751 kg. F-35'in iç yakıt rezervi ise 8.278 kg – 8.960 kg.Su 57: Takviyesiz süpersonik uçuş bulunuyor Kısa mesafeli kalkış ve inişSu-57: Takviyesiz süpersonik uçuş bulunuyor. Kısa mesafeli kalkış ve iniş özelliği var. Dikey kalkış ve iniş özelliği yok. Radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri bulunuyor. Kapalı bölmelerde silah sistemleri var. Süper manevra kabiliyeti var.F-35 ve yenilenmiş modelleri: Takviyesiz süpersonik uçuş özelliği bulunmuyor. Kısa mesafeli kalkış ve iniş özelliği var. Dikey kalkış ve iniş özelliği var. Radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri var. Kapalı bölmelerde silah sistemleri var. Süper manevra kabiliyeti yok.BAŞLICA SİLAHLARSu-57 uçağı, 30mm'lik 9-A1-4071K uçak topu, 'havadan havaya' sınıfı füzeler ve KAB-500C güdümlü hava bombalarıyla donatılmış durumda. Su-57, hedeflerin türüne göre 'havadan yüzeye' füzeleriyle donatılabiliyor.F-35 uçağı, 25mm'lik GAU-22/A uçak topu ve 'havadan havaya', 'havadankaraya' sınıfı füzelerle, ayrıca GBU-31 JDAM, GBU32 JDAM güdümlübombalarla donatılmış durumda.AVCI UÇAKLARIYLA İLGİLİ 3 BİLGİSu-57 hızlandırıcı kullanmadan süpersonik hıza ulaşabiliyor. Avcı uçağı, en yeni süpersonik Kinjal füzeleriyle donatılacak. Avcı uçağında 'İkinci Sanal Pilot' işlevi bulunuyor.ALMANYA - 181 SAVAŞ UÇAĞI94 x EUROFIGHTER87 X TORNADO IDSAMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905 SAVAŞ UÇAĞI287 x A-10C7 x AC-130J28 x AC-130U/W60 x B-120 x B-275 x B 52AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905 SAVAŞ UÇAĞI431 X F-15C/E791 X F-16C178 X F-2228 X F-35AANGOLA - 78 SAVAŞ UÇAĞI6 x EMB 31423 X MIG-2122 X MIG-2314 X SU-2212 X SU-251 X SU 27/30ARJANTİN - 49 SAVAŞ UÇAĞI24 x A-425 X IA-58AVUSTRALYA - 78 SAVAŞ UÇAĞI54 X F/A-18A24 X F/A-18FAZERBAYCAN - 29 SAVAŞ UÇAĞI5 X MIG-2113 X MIG-2911 X SU-25BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ - 103 SAVAŞ UÇAĞI6 X AT-802I55 X F-16E42 X Mirage 2000-9/EAD/RADBELÇİKA - 45 SAVAŞ UÇAĞI45 X F-16ABREZİLYA - 122 SAVAŞ UÇAĞI47 X AMX-A/T31 X EMB-314 (A-29)43 X F-5EM1 X Mirage 2000CBULGARİSTAN - 32 SAVAŞ UÇAĞI20 X MiG-2912 X Su-25DANİMARKA - 33 SAVAŞ UÇAĞI33 X F-16AEKVADOR GİNESİ - 4 SAVAŞ UÇAĞI4 X Su-25EL SALVADOR - 15 SAVAŞ UÇAĞI15 X A-37ENDONEZYA - 80 SAVAŞ UÇAĞI15 X EMB-3146 X F-5E19 X F-16A/C24 X Hawk 20916 X Su-27/30/35SİPARİŞİ VERİLEN:10 X Su-27/30/35ERİTRE - 7 SAVAŞ UÇAĞI5 X MiG-292 X Su-27ERMENİSTAN - 11 SAVAŞ UÇAĞI11 X Su-25ETİYOPYA - 24 SAVAŞ UÇAĞI10 X MiG-2314 X Su-27FAS - 56 SAVAŞ UÇAĞI22 X F-5E15 X F-16C19 X Mirage F1FİLİPİNLER - 20 SAVAŞ UÇAĞI12 X FA-50PH8 X OV-10SİPARİŞİ VERİLEN: 6 X EMB-314