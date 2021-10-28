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Sağlık Bakanlığı'ndan 'karantina süresi düştü' şeklindeki haberlere ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, "Kreşlerde temaslılarda karantina süresinin 10 güne düşürülmesi" ile ilgili haberlere açıklık getirdi. Yapılan açıklamada kreşlerde temaslıların karantina süresinin 10 güne düşürüldüğü ancak 14 gün süreyle semptom takibi yapılacağı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan 'karantina süresi düştü' şeklindeki haberlere ilişkin açıklama
Ekleme: 28.10.2021 - 23:45 Güncelleme: 29.10.2021 - 00:23 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanlığı'ndan 'karantina süresi düştü' şeklindeki haberlere ilişkin açıklama
"Kreşlerde temaslılarda karantina süresinin 10 güne düşürülmesi" ile ilgili haberler sonrası Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından resmi bir açıklama yayınlandı.

KARANTİNA SÜRESİ 10 GÜNE DÜŞÜRÜLDÜ
Açıklamaya göre, temaslıların karantina süresinin 10 güne düşürüldüğü ancak 14 gün süreyle semptom takibi yapılacağı kararının alındığı belirtildi.

"14 GÜN SÜREYLE SEMPTOM TAKİBİ YAPILMASI KARARI ALINDI"
"Kreşlerde temaslı durumunda karantina süresinin 10 güne düşürüldüğü yönünde yeni haberlerin basında yer almasına bağlı olarak kamuoyunda oluşan tereddütleri gidermek amacıyla açıklama ihtiyacı doğmuştur." denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Daha önce Bilim Kurulumuzun görüşü doğrultusunda aşılı olmayan kişilerin temaslı olması durumunda karantina süresinin 10 güne düşürülmesi, ancak 14 gün süreyle semptom takibi yapılması kararı alınmıştır. Temaslı Takibi ve Salgın Yönetimi Rehberi bu şekilde güncellenmiştir.

Buna göre genel toplumda karantina süresinin 10 gün olması, okullarda (İlk Orta ve Lise) ise 5. günde PCR negatif çıkması halinde karantinanın sonlandırılabileceği hükmü yer almıştır. 4.10 2021 tarihinden itibaren sağlık veri tabanımızda bu şekilde işlem yapılmaktadır. Genel toplum ile ilk ve orta öğretim öğrencileri dışında farklı uygulamaya işaret eden ilave bir hüküm bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Sağlık Bakanlığı'ndan 'karantina süresi düştü' şeklindeki haberlere ilişkin açıklama
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