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Resmî Gazete'de yayımlandı! O bakanlığın adı değişti!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün statüsü değiştirildi ve Göç İdaresi Başkanlığı oldu.

Ekleme: 29.10.2021 - 09:53 Güncelleme: 29.10.2021 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
Resmî Gazete'de yayımlandı! O bakanlığın adı değişti!Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' şeklinde değiştirildi.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINA BAĞLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlandı.

Ayrıca Bakanlık bünyesinde İklim Değişikliği Başkanlığı kuruldu.

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Bakanlık, Kararname ile görevlerine ek olarak toprağın korunması, tabii kaynakların geliştirilmesi ve iklim değişikliği ile mücadele amacıyla çölleşme ve erozyonla mücadele, çığ, heyelan ve sel kontrolü ile entegre havza ıslahı plan ve projelerini yapacak, yaptıracak, bu plan ve projeleri uygulayacak.

Çölleşme ve erozyonla mücadele amacıyla su havzalarının geliştirilmesine yönelik ulusal ve bölgesel düzeyde planlama ile politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalar da Bakanlığın görevleri arasında yer alacak.

Bakanlık ayrıca, çölleşme, erozyon ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında ağaçlandırma ve ormanla ilgili görevleri yürüten kurumlarla koordinasyon sağlanarak gerekli hallerde orman sınırlan dışında özel ağaçlandırma dahil her tür çalışmayı yapacak/yaptıracak, bu maksatla dış mekanlarda kullanılan ağaç veya bitki türlerinin üretimine yönelik fidanlık kuracak/kurduracak ve bu amaçlar doğrultusunda yatırım yapacak olan gerçek veya tüzel kişileri destekleyecek.

STATÜ DEĞİŞTİ VE GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI OLDU

Öte yandan İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün statüsü değiştirildi ve Göç İdaresi Başkanlığı oldu.

Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarından oluşacak Başkanlık, göç alanına ilişkin mevzuatın ve idari kapasitenin geliştirilmesi konularında çalışmalar yürütecek.

Başkanlık, Cumhurbaşkanınca belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasını izleyecek ve koordine edecek. Göç Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütecek, Kurul kararlarının uygulanmasını takip edecek.

İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE KOORDDİNASYON KURULU

İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu, ilgili İçişleri Bakan Yardımcısının başkanlığında toplanacak. Kurul, insan ticareti suçunu önleme ve bu suçla etkin mücadeleye ilişkin stratejilerin oluşturulması konusunda kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayacak. Kurulun kararları, kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle değerlendirilecek. Kurulun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek.

GÖÇ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Göç alanında bilimsel araştırma ve incelemelerde bulunmak, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirmek, bu gelişmelerin Türkiye'ye yansımalarını incelemek ve bunlara ilişkin raporlama ve yayın faaliyetlerini yürütmek; göç uygulamalarını izlemek ve önerilerde bulunmak üzere Göç Araştırmaları Merkezi kuruldu.

Göç Araştırmaları Merkezi, göç alanına ilişkin faaliyetler yürütmek üzere kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve üniversitelerde bulunan göç araştırma merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapabilecek. Göç Araştırmaları Merkezinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.

İL VE İLÇE GÖÇ KOORDİNASYON KURULLARI

Gerekli görülen il ve ilçelerde göç koordinasyon kurulları oluşturulabilecek. Koordinasyon kurullarının çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecek.

Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında, görev alanına giren hizmetleri yürütmek üzere çalışma grupları oluşturulabilecek. Gerekli görülmesi halinde, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çalışma gruplarına dahil edilebilecek.
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