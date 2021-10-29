Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 52 il için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ekim'e ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Bu rapora göre; İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 52 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Öte yandan Meteoroloji, aralarında Erzurum ve Erzincan'ın da bulunduğu 8 kent için kar yağışı uyarısında bulundu. İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 52 il için sağanak uyarısı yapıldı.
HANGİ İLLERDE SAĞANAK BEKLENİYOR?
Meteoroloji tarfından yayınlanan haritaya göre; pazar günü tam 52 ilde sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Denizli, Burdur, Isparta, Konya, Afyonkarahisar, Uşak, Eskişehir, Konya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da kuvvetli yağış görülecek.
8 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde, Van'ın güney ve batısı, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak öngörülüyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara Denizi ile bölgenin batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 12°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 17°C
Az bulutlu
DENİZLİ 10°C, 22°C
Az bulutlu
İZMİR 15°C, 25°C
Az bulutlu
MUĞLA 9°C, 18°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) batı kıyıları ile Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 17°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 12°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN 16°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 16°C
Az bulutlu
KONYA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 1°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimleri, Van'ın güney ve batısı, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli alacağı tahmin ediliyor.
ERZURUM 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde kar yağışlı
KARS -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
VAN 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı