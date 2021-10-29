Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 52 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 52 il için sağanak uyarısı yapıldı.HANGİ İLLERDE SAĞANAK BEKLENİYOR?Meteoroloji tarfından yayınlanan haritaya göre; pazar günü tam 52 ilde sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Denizli, Burdur, Isparta, Konya, Afyonkarahisar, Uşak, Eskişehir, Konya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da kuvvetli yağış görülecek.8 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYORErzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde, Van'ın güney ve batısı, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak öngörülüyor.BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara Denizi ile bölgenin batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.EDİRNE 7°C, 18°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 12°C, 17°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 8°C, 17°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 8°C, 19°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR 2°C, 17°CAz bulutluDENİZLİ 10°C, 22°CAz bulutluİZMİR 15°C, 25°CAz bulutluMUĞLA 9°C, 18°CAz bulutluAKDENİZAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) batı kıyıları ile Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 14°C, 27°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluANTALYA 17°C, 24°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 12°C, 24°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluMERSİN 16°C, 25°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA 3°C, 16°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 4°C, 16°CAz bulutluKONYA 5°C, 16°CParçalı ve az bulutluSİVAS 1°C, 16°CParçalı ve çok bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU 4°C, 15°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 5°C, 19°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU 1°C, 14°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 9°C, 17°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ARTVİN 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN 9°C, 16°CParçalı ve az bulutluTOKAT 6°C, 16°CParçalı ve az bulutluTRABZON 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimleri, Van'ın güney ve batısı, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli alacağı tahmin ediliyor.ERZURUM 1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde kar yağışlıKARS -1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıMALATYA 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıVAN 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıGAZİANTEP 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSİİRT 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıŞANLIURFA 15°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı