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'Pençe' şehidi gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı! Acılı annenin feryadı boğazları düğümledi...

Pençe Yıldırım Operasyonu Bölgesi'nde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın cenazesi, memleketi Samsun'da toprağa verildi. Şehidin acılı annesinin feryadı yürekleri dağladı. Öte yandan Çalışkan'ın şehit olmadna 2 saat önce annesi ile telefonda konuştuğu, "Beni merak etmeyin zaten 1 ay sonra izne geleceğim" dediği öğrenildi.

'Pençe' şehidi gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı! Acılı annenin feryadı boğazları düğümledi...
Ekleme: 29.10.2021 - 20:00 Güncelleme: 29.10.2021 - 20:09 / Editör: Ozge Selin
'Pençe' şehidi gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı! Acılı annenin feryadı boğazları düğümledi...
Irak'ın kuzeyinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan (29), memleketi Samsun'un Havza ilçesinde son yolculuğa uğurlandı.

"KARA GÖZLÜ YAVRUM..."

Pençe- Yıldırım operasyon bölgesinde dün teröristlerce tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan için memleketi Samsun'un Havza ilçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Zülkif Dağlı ve askeri erkan ile babası Recep, annesi Gülistan, 3 aylık hamile eşi Dilek ve kardeşi Sevda Çalışkan, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Acılı aileyi, yakınları teselli etmeye çalıştı. Annesi Gülistan, eşi Dilek ve kardeşi Sevda Çalışkan, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun tabutuna sarılan Gülistan Çalışkan, "Canım oğlum, yavrum, kara gözlü yavrum, boynumu büktün" diyerek ağladı. Bekdiğin Mahallesi Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çalışkan, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ŞEHİT OLMADAN 2 SAAT ÖNCE...

Harun Çalışkan'ın şehit olmadan 2 saat önce annesi Gülistan Çalışkan ile telefonda görüştüğü, "Beni merak etmeyin zaten 1 ay sonra izne geleceğim" dediği belirtildi.

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'Pençe' şehidi gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı! Acılı annenin feryadı boğazları düğümledi...
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