Merkel'den Yunanistan'a Türkiye çağrısı: Diyalog, çözümün anahtarıdır

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başbakanlık koltuğunu devretmeden önceki veda ziyaretleri kapsamında geldiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da Goethe Enstitüsü'nü ziyaret etti. Merkel enstitüde yaptığı konuşmada, "Mülteci krizinde sorumluluğu paylaşabileceğimizi ve birlikte çalışabileceğimizi gösterdiğimize inanıyorum. Bence o zaman üzerinde anlaştığımız AB-Türkiye Anlaşması, birlikte nasıl çalışmamız gerektiğinin bir örneğidir. Aynı zamanda bu özel durumda Türkiye ile çalışmanız gerektiğinin de bir örneğidir. Biz hep birlikte Avrupa'yız. Birbirimize ait olduğumuzu bildiğimiz sürece güçlüyüz. Diyalog önemli, özellikle sorunlar söz konusuyken daha da önemli" dedi.Görevde bulunduğu süre içerisinde Almanya ve Yunanistan arasındaki ilişkide zaman zaman zor durumlarla karşılaşsalar bile sonuçta diyalogun her zaman çözümün anahtarı olduğunu söyleyen Merkel, Yunanistan'ın yüzleşmek zorunda olduğu zorlukları "muazzam zorluklar" olarak nitelendirdi. Euro krizinde uyguladıkları kemer sıkma politikalarının, Yunan halkının karşı karşıya olduğu makul olmayan taleplerin ve zorlukların çok farkında olduklarını fakat bunun yanında Yunanistan'ın da Euro Birliği'nin üyesi olduğu bir yol bulmayı başardıklarını ifade etti.