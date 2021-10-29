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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kontrolden çıkarak toprak zemine çıkması sonucu gerçekleşen kazada 6 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Ekleme: 29.10.2021 - 21:26 Güncelleme: 29.10.2021 - 21:36 / Editör: Ozge Selin
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Kocaeli'den gelen kaza haberi deyim yerinde ise kan dondurdu.

Kaza, Kartepe ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Sapakpınar mevkii Ankara istikametinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.U. idaresindeki 34 SVM 85 cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yol kenarındaki toprak zemine çıktı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Y.U. ve araçta yolcu olarak bulunan N.U., E.U., İ.U., C.U., Y.N.U. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda yaralı var
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