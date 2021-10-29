Külliye'de 29 Ekim resepsiyonu: Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu başladı. Erdoğan, Devlet Erkanı, yüksek yargı mensupları ve Genelkurmay'ın tebriklerini kabul etti. Koronavirüs önlemleri kapsamında bu sene de tokalaşma yapılmadı, gönül selamı kullanıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tebrik için Külliye'ye gelirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resepsiyona katılmadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul ediyor. Erdoğan'ı ilk tebrik eden Meclis Başkanı Mustafa Şentop oldu. Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay geldi. Törene Bakanlar Kurulu'nun yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve birçok milletvekili, yüksek yargı mensupları ve Genelkurmay yetkilileri katıldı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tebrik törenine katılmadı. Tören koronavirüs önlemleri kapsamında maske ve mesafeye riayet edilerek yapıldı. Tokalaşma yapılmazken, gönül selamı verildi.BAŞKAN ERDOĞAN İLE BAHÇELİ BİRLİKTE GİTTİLERBaşkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Külliye'ye birlikte gitti. Erdoğan, Bahçeli'yi aracına davet etti. İkili Külliye'deki törene kadar fikir alışverişinde de bulunmuş oldu.TÖRENDEN SONRA İSTANBUL'A GEÇECEKBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 10.00'da Anıtkabir'deki törene katıldıktan sonra, 11.30'de Külliye'de tebrik törenine geçti. Erdoğan, böylece Ankara'daki programını tamamlamış oldu.Erdoğan, 18.00'de gerçekleşecek AKM açılış töreni için İstanbul'a geçecek. Erdoğan burada önemli mesajlar verecek.