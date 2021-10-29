Karavanın içini gören gözlerine inanamıyor

Bir haftalık bir karavan seyahati dönüşü güneş tutulmasını izlemek için kısa bir mola veren aile, bitiş tarihi belirsiz bir seyahat planlamaya karar verdi.2017 yılında bir karavan aldılar ve onu yaklaşık 5 ay boyunca tamir ettiler. 2018 yılında seyahatlerinin ilk yıllarında karavanlarını büyütmek istediler ve 32 metrekarelik bu karavanı satın aldılar.Kris ve Andy Murphy çifti 2018 yılında Kuzey Teksas'taki 278 metrekare evlerini bu devasa karavanla takas ettiler.İlk rotaları Niagara Şelalesi oldu. Satın aldıklarında endişeleri olan aile, ilk seyahatlerine çıktıktan sonra endişelerinin ortadan kalktığını ve bir karavanda yaşamanın beklediklerinden daha kolay olduğunu söylüyor.Çiftlerden biri uzaktan çalışmaya başladığında tam zamanlı bir yola çıkmaya karar veriyorlar ve her şeyi satarak karavanda yaşamaya başlıyorlar.Eşyalarını sadeleştiren ve yalnızca neye ihtiyaçları olduğunu belirleyen aile, artık tam zamanlı olarak karavanda yaşıyor ve ülkeyi geziyor.Şimdiye kadar 42 eyalet gezen ailenin hedefi 50 eyaleti tamamlamak. Aile ‘Bulduğundan daha temiz bırak' sloganıyla gezilerini gerçekleştiriyor.Çocuklarına her zaman doğayı korumaları ve ona iyi bakmaları gerektiğini öğreten aile, gelecek nesillerinin güzel bir dünyada büyümesini hedeflediklerini söylüyor.Aile, daha küçük alanda, az kaynak ve enerjiyle yaşıyor. Kris ve Andy çifti sonsuza kadar karavanda yaşamayacaklarını ama artık çok daha küçük bir evde yaşayabileceklerini öğrenmişler.