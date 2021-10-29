Kabaktepe'den AKM'nin yapımına karşı çıkanlara tepki: AK Parti düşmanlığı gözünüzü kör kulağınızı sağır ediyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı canlı yayında, Türkiye'nin çehresini değiştiren projelere muhalefetin karşı çıkma nedenlerini sıraladı. Bugün açılışı yapılan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) de bundan nasibini aldığını vurgulayan Kabaktepe, "Bunun birçok temel nedeni var: Vizyonsuzluk, ufuksuzluk, Tayyip Erdoğan'a olan karşıtlık. Buna karşı çıkmanın ne mantığı var? AK Parti düşmanlığı gözlerini kör, kulaklarını sağır ediyor yapılan eseri görmemeye çalışıyorlar" dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni binası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açılışla, 13 yıl sonra yeniden kapılarını açtı.Kullanılamaz hale gelen eski AKM binasının yerine AVM yapılacağı iddiasıyla o dönemde projeye karşı çıkanlar ise bugün sessizliğini koruyor.Konuya ilişkin katıldığı Ülke TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, muhalefetin yalnızca AKM'ye değil, Türkiye'nin çehresini değiştiren hemen hemen her projeye karşı çıktığını ifade etti."AK PARTİ DÜŞMANLIĞI GÖZÜNÜZÜ KÖR KULAĞINIZI SAĞIR EDİYOR"Muhalefetin bu tutumunun AK Parti ve Tayyip Erdoğan düşmanlığından kaynaklandığını vurgulayan Kabaktepe, "Bunların temel nedeni: Vizyonsuzluk, ufuksuzluk, ülkenin gelişimi ile değişimi noktasındaki beceriksizlik ve başarısızlık, Tayyip Erdoğan'a olan karşıtlık. Mimarisiyle, estetiğiyle dünyada sayılı eserlerden birisini kazandı İstanbul. Buna karşı çıkmanın ne mantığı var? Ya gelişmeye, değişmeye, dönüşmeye, bu memleketin dünya çapında kültürel bir esere kavuşmasını istemiyorsunuz ya da istiyorsunuz ama AK Parti düşmanlığı gözünüzü kör, kulağınızı sağır ediyor. Yapılan eseri görmemeye çalışıyorsunuz." diye konuştu.